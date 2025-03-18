Прокуратура Москвы потребовала возбудить в отношении писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*) уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента (по ч. 2 ст. 330.1 УК, максимальное наказание — два года лишения свободы). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Чхартишвили по ч. 2 ст. 330.1 УК <…> Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы», — говорится в сообщении.

В столичной прокуратуре сообщили, что Чхартишвили* дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). После этого писатель выкладывал в интернете публикации без указания статуса иноагента, уточнили в ведомстве.

«С 11 января по 12 марта 2025 года, находясь за пределами Российской Федерации, <…> продолжил распространение сообщений и материалов в одном из мессенджеров без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении Акунина* уже возбуждено уголовное дело по двум статьям УК: об оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях российских Вооруженных сил. В феврале 2024 года суд заочно арестовал писателя, а также наложил арест на банковские счета и имущество его жены Эрики.

Акунин* внесен в перечень террористов и экстремистов, а также в реестр иноагентов. Кроме того, Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации связанную с писателем платформу BAbook.

Ранее прокуратура Москвы потребовала возбудить в отношении сооснователя «Евросети» Евгения Чичваркина* уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов

** организация признана террористической и запрещена в России