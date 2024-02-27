Басманный суд Москвы арестовал бановские счета супруги писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили), на которых лежит 6 млн рублей, и ее имущество. Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в суде, решение принято в рамках дела против покинувшего страну литератора.

По словам представителя суда, следствие считает арестованные средства и имущество Эрики Чхартишвили их совместным с мужем доходом, который якобы используется для совершения преступлений. Источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС: «Следствие полагает, что арестованные счета и имущество используются для обеспечения проживания Акунина в Великобритании».

С середины февраля в России действует подписанный президентом закон о конфискации имущества за распространение фейков об армии.

Эрика Чхартишвили — вторая жена Акунина*, профессиональный корректор и переводчик. СМИ утверждали, что свой первый роман писатель создал на спор с супругой, а потом якобы отказался от корректорских услуг, препоручив эту работу жене. «Комсомольская правда» писала, что не дает интервью и без согласования с Акуниным* даже отказалась ответить на вопрос о том, понравился ли ей сериал «Азазель», снятый по его одноименному роману.

«Супруга Акунина взяла на себя связь с агентами, издательствами и СМИ. Также она является главным советчиком мужа: если Эрике не нравится тот или иной фрагмент материала, Борис непременно садится его доработать», — писал в 2023 году журнал Voice.

Супруги Чхартишвили покинули Россию в 2014 году, связав свое решение эмигрировать с происходившими тогда политическими событиями, и с тех пор живут в Европе — Франции, Италии, Англии. Акунин* неоднократно негативно высказывался по поводу решений российских властей, а в 2022 году выступил против военной операции на Украине.

Впоследствии имя писателя убрали с афиш российских театров, где еще шли спектакли по его пьесам. В Минкульте тогда заявили, что это связано с «запросом», идущим «прежде всего от общества». Сам автор назвал происходящее «театром абсурда».

В декабре 2023 года пранкеры Вован и Лексус обнародовали запись разговора с Акуниным*, принимавшим их за президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры страны Александра Ткаченко. Писатель заявил им, что Украина, скорее всего, не сможет одержать «военную победу» над Россией и назвал оправданными удары украинских беспилотников по российским городам. «Это не вызывает протеста ни у кого из нас, мы очень хорошо это понимаем. Это ваше решение, и вы имеете право абсолютно на все», — обратился он к собеседникам.

После этого интервью Акунин* был внесен в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. В Следственном комитете заявили, что писатель подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российских ВС.

В январе 2024 года Минюст России внес Акунина* в реестр иноагентов. Комментируя это решение, он написал в своем телеграм-канале: «Пишут, что меня сегодня объявили иноагентом. Это меня-то, террориста и экстремиста?! Чувствую себя [некогда возглавлявшим террористическую организацию «Аль-Каида»** Усамой] бен Ладеном, которому выписали тикет за неправильную парковку».

Издательство АСТ приостановило продажу книг писателя. Их также отказались продавать некоторые крупные книжные сети и сервисы, в том числе «Читай-город» и «Литрес». В издательстве «Захаров», которое выпускало серию детективов о приключениях сыщика Эраста Фандорина, прошли обыски.

Комментируя их, Акунин* предположил, что это «только начало», а потом силовики «наверняка придут и в другие издательства», выпускавшие его книги, а также в «многочисленные театры, ставившие спектакли», в книжные магазины, библиотеки и «студии, снимавшие кино, потому что из всех искусств оно является важнейшим».

МВД России 26 января объявило Акунина* в розыск по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма и в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. По статье об оправдании терроризма ему грозит до семи лет лишения свободы, за распространение ложной информации — до 10 лет колонии.

Басманный суд Москвы выдал постановление о заочном аресте писателя, которое вступит в силу в случае его депортации или экстрадиции в Россию. Известный адвокат Сергей Жорин заявил, что заочные решения об арестах граждан, проживающих за границей, выносятся с расчетом на их приезд в одну и стран, которые сотрудничают с Россией в сфере выдачи разыскиваемых лиц.

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** Организация признана в России террористической и запрещена