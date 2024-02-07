Шансы на то, что заочно арестованных российскими судами, но давно живущих за рубежом людей где-то задержат и выдадут России, существуют, заявил Инфо24 адвокат Сергей Жорин. По его словам, «гарантировать, что тот или иной человек не окажется на территории Российской Федерации, нельзя».

Жорин считает, что с точки зрения силовиков заочный арест и объявление в международный розыск — «небезнадежная история», хотя Интерпол не включает «красные уведомления», если человека «очевидно преследуют исходя из его взглядов», а страны Европы в большинстве своем не станут задерживать и экстрадировать кого-то по таким запросам. Однако, напомнил адвокат, некоторые страны — Турция, Таиланд, Индонезия и другие — могут выдать человека по запросу России.

По мнению Жорина, если заочно арестованный российским судом человек долго живет за границей, но периодически путешествует, то может столкнуться с угрозой задержания — например, купив авиабилеты с пересадкой в стране, которая сотрудничает с Россией по выдаче разыскиваемых лиц.

Кроме того, напомнил адвокат, во время поездок возможны непредусмотренные ситуации — например, если кому-то на борту станет плохо, и самолет совершит экстренную посадку в стране, которая задерживает и выдает России разыскиваемых ею лиц.

Достаточно вспомнить задержание администратора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича в Минске: он летел из Афин в Вильнюс компанией Ryanair, но самолет экстренно приземлился в Беларуси, когда местный диспетчер передал пилоту сообщение о якобы заложенной на борту бомбе.

«Курьёзные, но не совсем приятные и смешные истории», по словам Жорина, начали происходить в последнее время с россиянами, внесенными Минюстом в реестр иноагентов, — например, с участниками «Би-2», задержанными после концерта на Пхукете и депортированными из Таиланда, а также с шоуменом Максимом Галкиным* и рэпером Моргенштерном*, которым закрыли въезд в Индонезию и ОАЭ соответственно.

«Пока им туда закрывают въезд, и это меньшее из всех зол. А могут не закрыть, запустить и задержать», — допустил адвокат.

Еще один важный момент, отметил Жорин, — это постоянные изменения в геополитической ситуации: «Сегодня те или иные страны не выдают, а завтра — запросто. Время идет, обстоятельства меняются».

Поэтому, считает адвокат, в заочных арестах есть определенная «логика силовиков», которая сводится к тому, что «каждый должен делать свою работу».

«Они со своей стороны максимально процессуально закрепляют статус того или иного человека как внутри России, так и на международном пространстве. А дальше уже дело случая, техники, дипломатов и так далее. К сожалению (или, к счастью, в зависимости от того, кто на это смотрит), это небезнадёжная история — несмотря на то, что Великобритания не выдаёт», — прокомментировал адвокат угрозу реального ареста на примере признанного иноагентом, заочно арестованного и объявленного в розыск писателя Бориса Акунина*.

За последнее время российские суды вынесли постановления о заочном аресте в отношении экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, сторонников оппозиционера Алексея Навального, бывшего адвоката Марка Фейгина*, начальника ГУР украинского Минобороны Кирилла Буданова.