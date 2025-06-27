Москва готова передать Киеву еще 3 тысячи тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

«Мы свыше 6 тысяч тел уже отдали, готовы еще 3 тысячи отдать, но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат», — сказал он.

Путин указал на важность гуманитарной составляющей переговорного процесса, поскольку она создает условия для обсуждения сути проблемы. По его словам, Россия и Украина договорились продолжить дальнейшие контакты после завершения обменов пленными и передачи тел бойцов ВСУ.

Российский глава отметил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом и рассчитывает провести их в Стамбуле. Путин выразил надежду, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «остается на своих позициях по поддержке этого процесса».

Место и время нового этапа переговоров еще не согласовано. Как указал Путин, их определят руководители переговорных групп с обеих сторон, которые находятся «в постоянном контакте» и регулярно созваниваются.

«На мой взгляд, это уже неплохо, — сейчас между собой договариваются по времени очередной встречи. А что будет предметом? Предметом, на мой взгляд, должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны», — пояснил Путин.

Он добавил, что меморандумы России и Украины «абсолютно противоположны» друг другу, но переговоры «для того и проводятся, чтобы искать пути сближения».

Прямые переговоры России и Украины

Первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины состоялись 16 мая в Стамбуле. В частности, стороны договорились провести масштабный обмен пленными и гражданскими лицами по формуле «1000 на 1000». Этот процесс успешно прошел в три этапа (с 23 по 25 мая).

Второй раунд переговоров состоялась в Стамбуле 2 июня, встреча продлилась чуть более часа. Делегации обменялись проектами меморандумов об условиях достижения мира и прекращения огня, а также договорились провести самый крупномасштабный обмен с начала конфликта.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявлял, что предоставленный Россией меморандум содержит предложение, которое по меньшей мере позволит «прекратить огонь и сделать огромный шаг к достижению долгосрочного мира».

19 июня Путин сообщал, что третий раунд переговоров может состояться после 22 июня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял 23 июня, что ориентировочные сроки встречи российской и украинской переговорных групп должны определиться на этой неделе.

Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предполагали, что новый этап переговоров Москвы и Киева состоится до концы июня. Последний отмечал, что одним из ключевых вопросов станет движение к устойчивому прекращению огня. Политолог-американист Малек Дудаков прогнозировал, что переговоры могут быть возобновлены не раньше конца июня — начала июля.