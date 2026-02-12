Машина в Можайском районе на западе Москвы загорелась, когда стояла на месте. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах.

«Огонь охватил машину, стоявшую на месте. На вызов оперативно прибыли службы пожарной безопасности, которые ликвидировали возгорание в кратчайшие сроки. Никакого криминала», — сказал собеседник издания.

В МЧС подтвердили РБК данные о ликвидации пожара. В ведомстве сообщили, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее телеграм-каналы сообщали, что в Можайском районе возле здания Управления делами Президента взорвался автомобиль. SHOT писал, что на момент взрыва в машине никого не было. У нее выбило стекла. «112» уточняет, что автомобиль сгорел полностью.