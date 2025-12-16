Член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских рассказал RTVI, как парламент реагирует на бойню в подмосковном Одинцово. Он заявил, что уверен — в ближайшее время профильные комитеты выработают свои предложения в связи с инцидентом.

«Мы в комитете по безопасности обращали внимание на охрану школ. И тут больше вопросов возникает к организации, в первую очередь, к учредителям. И я хотел бы обратить внимание, что трагедия случилась не в глухом населенном пункте, а в благополучной Московской области», — сказал Альшевских.

Депутат заявил, что в первую очередь вопросы возникнут к муниципальным образованиям, которые несут ответственность за все, что происходит на их объекте.

«Если им не хватает финансов — это один вопрос. Если им не хватает для нормального обеспечения безопасности нормативно-правовых документов, законодательных инициатив, то мы готовы оперативно реагировать и вносить предложения, поправки», заверил Альшевских.

Он подчеркнул, что вопрос финансирования важен, но он не единственный, и деньгами проблему на зальешь.

«Мы должны комплексно подходить к решению проблемы: вопросы безопасности, вопросы организации учебного процесса, вопросы воспитания», — отметил Альшевских.