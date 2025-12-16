После ножевого нападения ученика в школе в подмосковном Одинцово в чатах и соцсетях «распространяются угрозы и неподтвержденная информация». Об этом сообщил глава городского округа Андрей Иванов, призвав всех доверять только официальным сообщениям.

«Во всех школах округа усилены меры безопасности, полиция и Росгвардия на дежурстве», — написал он в своем телеграм-канале.

Иванов рассказал, что с самого начала находится на месте трагедии, где также продолжают работу правоохранительные органы.

«Мы скорбим вместе с близкими погибшего ребенка. С ними работают психологи. Со своей стороны окажем родственникам мальчика всю необходимую помощь», — пообещал мэр.

По его словам, раненому охраннику школы оказывают медицинскую помощь в Одинцовской областной больнице и постоянно докладывают о его состоянии.

Иванов сказал, что коллектив школы «отработал быстро», все дети были эвакуированы.

«Причины случившегося будут тщательно проанализированы, чтобы сделать все, чтобы подобное больше не повторилось», — заключил глава Одинцово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал совершенное в школе преступление «ужасной, запредельной жестокостью».

«Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего 11-летнего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними. Конечно, предложим любую помощь», — написал он.

Воробьев обратился к СМИ с призывом проявлять максимальную осмотрительность, прежде чем публиковать видео с места трагедии. «Важно понять, имеет ли это какое-то отношение к вашей профессии. Это нарушение закона и дополнительная боль для пострадавшей семьи», — отметил он.

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России ранее потребовал от телеграм-каналов и электронных СМИ удалить фото- и видеоматериалы нападения в одинцовской школе.

«Авторы таких публикаций не задумываются, каково родным и близким убитого ребенка видеть эти кадры? <…> Каково видеть это одноклассникам, которые учились с ним вместе? Да, и другие дети, наткнувшись на это видео, испытают сильнейшее нервное потрясение и побоятся завтра идти в школу», — говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по правам человека в информационной сфере.

В СПЧ отметили, что будут добиваться введения ответственности для блогеров за публикацию жесткого контента.

Вооруженный ножом 15-летний подросток устроил резню в Успенской средней школе в элитном поселке Горки-2 утром 16 декабря. Он ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик и напал на ученика четвертого класса, который от полученных ранений погиб на месте.

По данным «Осторожно, Москва», целью подростка, предварительно, могла быть учительница математики, по совместительству замдректора по учебно-воспитательной работе, которая якобы ругала его за неуспеваемость и прогулы.

Задержанный подросток, по предварительным сведениям, признал вину на допросе, сообщила журналистам представитель подмосковного главка СК Ольга Врадий.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК) и покушении на убийство (ч.3 ст.30; ч. 2 ст. 105 УК).