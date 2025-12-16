Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина резко осудила публикацию видео нападения на школу в Одинцово, назвав тех, кто обнародовал жестокий ролик, «соучастниками преступления». По её словам, распространение полной записи террористического акта играет на руку преступникам, чья цель — достичь максимальной публичности и запугать общество.

Останина подчеркнула, что инциденты с нападениям на школы, включая недавние случаи в Бурятии и Санкт-Петербурге, требуют немедленного реагирования.

Депутат ранее прокомментировала в разговоре с RTVI проблему безопасности учебных заведений, отметив, что для приведения всех школ в состояние, соответствующее требованиям по противодействию атакам, по данным Минпросвещения, требуется 3-4 млрд рублей.

Однако, по мнению Останиной, проблема лежит глубже. По ее словам, ключевой причиной является психологическое неблагополучие подростков, на которое психологи часто не реагируют. Останина привела в пример действия нападавшего на Успенскую школу, который рассылал одноклассникам тревожные сообщения в день трагедии.

В качестве одной из мер Останина предложила заменить обычных охранников в школах профессионально подготовленными бойцами Росгвардии. Об этом же говорят лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По словам Останиной, родители не будут возражать против более тщательного, подобного аэропортовому, контроля на входе в учебные заведения, поскольку школа является объектом особой важности.