В Бурятии возбудили уголовное дело после того, как ученик одной из школ в селе Поселье Иволгинского района сломал руку во время драки с учителем. Об инциденте, который произошел 17 октября, сообщило региональное управление Следственного комитета (СК) России.



В отношении администрации школы ведомство завело уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Ход расследования взял на контроль руководитель следственного управления. По предварительным данным, бытовой конфликт между учителем и учеником перерос «в обоюдную драку», в результате которой «ребенку были причинены телесные повреждения».

На фоне произошедшего региональная прокуратура провела проверку и внесла представление начальнику районного управления образования. Учителя отстранили от уроков.

По данным Инфо24, конфликт произошел из-за того, что ученик брызгался водой и попал в учителя. Тот, в свою очередь, «дал ему подзатыльник», в результате чего завязалась драка, которую разнимали одноклассники и сотрудники школы.

Как пишет Babr Mash, учитель, подравшийся с ребенком, — 39-летний физик-математик по имени Сергей. По предварительной информации, он начал вести уроки в Поселье в этом году. Телеграм-канал отмечает, что у него нет педагогического образования. В свою очередь, коллеги учителя создали в его поддержку петицию, так как считают, что его «затравили».

Об инциденте в своем телеграм-канале высказалась уполномоченный по правам ребенка в республике Вероника Штыкина. Она подчеркнула, что ребенок в школе должен чувствовать себя защищенным, а произошедшее «абсолютно неприемлемо».

«Школа — это пространство безопасности для детей, а применение физической силы в учебном процессе недопустимо ни при каких обстоятельствах», — отметила она и пообещала проконтролировать ситуацию.

Кроме того, на происшествие обратил внимание глава Бурятии Алексей Цыденов. Он заметил, что на кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как ученик «бьет по затылку учителя, а потом его душит».

«Обязанность ученика — уважать своего учителя», — подчеркнул Цыденов.

Он добавил, что компетентные структуры «детально и посекундно» разберутся в том, кто кого спровоцировал. Глава республики добавил, что с участниками конфликта и родителями будет работать комиссия по делам несовершеннолетних.