Центр «Дипломатия знаний» РГГУ при поддержке Центра «НОВАЯ ЭРА» подготовил экспертный доклад «Будущее БРИКС». В материале, реализованном в рамках госзадания Минобрнауки России, анализируется трансформация объединения после расширения и роль молодого поколения в формировании новой повестки.

В исследовании, основанном на опросе 25 экспертов из 10 стран БРИКС (включая Россию, Китай, Индию, Иран, Эфиопию и др.), выдвинут ключевой тезис: объединение всё чаще воспринимается не просто как экономический клуб, а как экосистема возможностей для совместных проектов и гуманитарного взаимодействия.

«В странах БРИКС, прежде всего среди молодёжи, существует запрос на чётко сформулированный и разделяемый всеми образ будущего. Речь идёт о равноправном сотрудничестве и создании общей инфраструктуры через образовательные, научные и общественные проекты», — отметил ректор РГГУ Андрей Логинов.

Эксперты подчеркивают, что БРИКС развивается как широкая платформа стран Глобального Юга, ориентированная на формирование справедливого многополярного миропорядка, но сохраняет прагматичный характер.

Особое внимание в докладе уделено роли молодежи. Как отмечает профессор Папского университета Рио-де-Жанейро Марчелло Капуччи Фриссони, необходимо перейти «от элитарной дипломатии к дипломатии знаний», рассматривая молодежь не как аудиторию, а как соавторов. Для этого в РГГУ уже прорабатывается запуск международной магистерской программы по футурологии, направленной на подготовку кадров для работы в проектах объединения.

В экономическом блоке эксперты указывают на необходимость укрепления реальных инструментов, прежде всего Нового банка развития, и развития альтернативных расчётных механизмов.

«Ключевой внутренней проблемой БРИКС является необходимость создания регулярного и эффективного экономического и финансового механизма. Необходима трансформация от доллара к юаню и другим валютам БРИКС», — сказала основатель Пекинской инвестиционной компании Beijing Hengce Investment Лянь Цзань.

Авторы доклада делают вывод, что будущее БРИКС будет определяться его способностью перейти от деклараций к созданию экосистемы практических решений — в экономике, технологиях, образовании и культуре. Именно вовлечение молодёжи в качестве активных соавторов и реализация конкретных совместных проектов могут превратить объединение в один из ключевых центров нового полицентричного мирового порядка.