Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — гражданином Таджикистана Джумохоном Курбоновым — был задержан его брат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника хостела, где проживали братья Курбоновы.

«Его задержали с братом», — рассказал источник агентства, добавив, что брат Курбонова больше в хостел не возвращался, и о его местонахождении сотрудники ничего не знают.

Накануне, 27 апреля, Басманный суд Москвы арестовал Джумохона Курбонова на 26 суток — до 22 мая. О его задержании стало известно днем ранее, 26 апреля.

По версии следствия, Курбанов обеспечивал участников организованной террористической группы, готовившей нападение на «Крокус Сити Холл», денежными средствами и сотовыми телефонами, обслуживание которых оплачивал.

SHOT утверждает, что Курбонов нелегально работал в России и жил в московском хостеле для мигрантов.

По данным источника РБК, Курбонов родился в 2003 году в поселке городского типа Пархар (Фархар) в Пархарском районе Хатлонской области Таджикистана, которая граничит с Афганистаном и Узбекистаном.

Джумохон Курбонов стал 12-м задержанным фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Предыдущее задержание по делу о теракте в «Крокусе» проводилось 22 апреля в Твери: по данным «Коммерсанта», это был еще один гражданин Таджикистана, который, как считает следствие, помог пособникам террористов оформить фиктивную регистрацию по месту пребывания.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта перед началом концерта «Пикника». Группа вооруженных людей, стреляя, ворвалась в здание концертного зала и подожгла его. Погибли 145 человек, пострадали более 550.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ)*. Западные СМИ со ссылкой на данные американской разведки уточняли, что это был действующий в Афганистане филиал ИГ* — группировка «Вилаят Хорасан»*. Аналогичную версию выдвигали Германия и Франция.

В Следственном комитете России сообщали о получении «значимых данных», указывающих на связь террористов с украинскими спецслужбами, — в частности, о том, что фигуранты дела получали переводы в криптовалюте с Украины. Глава Минобороны России Сергей Шойгу также сказал, что следы теракта ведут на Украину, и все причастные и виновные понесут наказание.

В Киеве последовательно отрицают причастность к нападению на «Крокус».

* Организация признана в России террористической и запрещена