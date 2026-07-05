Франция в рамках проекта Pendragon планирует к лету 2027 года представить первое боевое роботизированное подразделение (URC), в состав которого, по разным данным, войдут около 10—15 наземных роботов и примерно 60 дронов, способных выполнять задачи в автономном режиме. Об этом пишут Boursorama и Le Point.

СМИ обращают внимание на то, что ранее Украина объявила о планах летом 2026 года задействовать около 25 тыс. наземных роботов на наиболее опасных участках фронта. По данным AFP, такие аппараты используются в основном для снабжения и эвакуации раненых, но также применяются для боевых действий.

Французские военные представляют Pendragon не как копирование украинского опыта, а как следующий этап роботизации поля боя: начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что армия намерена «предвидеть и использовать то, что станет культурной и тактической революцией».

Программа Pendragon была запущена в марте 2025 года. Журнал Le Point пишет, что проект реализуется «стремительными темпами» силами Министерского агентства по искусственному интеллекту в сфере обороны (AMIAD), Командования будущего боя (CCF) и оборонных компаний.

Сейчас французская армия проводит испытания в военном лагере Сен-Сир-Коэткидан в Бретани; Le Point уточняет, что там обычно готовят будущих офицеров сухопутных войск.

По данным Le Point, ключевая идея проекта — способность подразделения выполнять часть задач, которые обычно возлагаются на пехотную роту или кавалерийский эскадрон.

Подполковник Кристоф, отвечающий за тактическую составляющую проекта, пояснил: «Вместо того чтобы подвергать риску 120—130 солдат, мы будем задействовать роботов и дронов, которыми дистанционно будут управлять около 15 военнослужащих, находящихся в тылу».

Подполковник также назвал принципиальное отличие от украинского подхода: по его словам, на Украине роботы и дроны управляются преимущественно индивидуально и дистанционно, тогда как в Pendragon искусственный интеллект работает не только на самих роботах, но и на коллективном уровне.

«Pendragon — это не копия того, что делается на Украине. Pendragon — это следующий шаг», — подчеркнул офицер.

О каких роботах идет речь

По информации Le Point, наземные роботы Pendragon весят две-три тонны, большинство из них — колесные платформы с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Выбор в пользу ДВС во французской армии объясняют так: «Мы можем заправиться и вновь вступить в бой очень быстро, тогда как с электродвигателем <…> нужны генераторы, да и время перезарядки значительно дольше».

Подполковник Кристоф сообщил, что роботов могут вооружить пулеметом или «умными боеприпасами», а сопровождать их будет «улей из дронов». Le Point пишет, что речь идет о DT46 — разведывательном дроне, способном долго и незаметно находиться в воздухе и оснащенном оптико-электронной турелью, — а также о небольших дронах, несущих взрывные заряды.

В части автономного движения AMIAD готовит и передает картографические данные, а Vigilant Solutions, робототехническое подразделение MP-SEC, создает алгоритмы навигации. Руководитель компании Луи Тайди рассказал, что роботов учат отличать проходимые заросли папоротника от непроходимых препятствий, а при потере ориентации — например, из-за подавления GPS — с платформы взлетает небольшой дрон, указывающий дальнейший маршрут.

«Обнаружить лужу — с этим мы справляемся. А вот оценить ее глубину и понять, сможет ли наша техника ее преодолеть, — это гораздо более сложная задача», — рассказал Le Point один из офицеров.

Заместитель директора по применению ИИ в AMIAD полковник Тибо Капдевиль поделился названием «коллективного ИИ», который разрабатывается в рамках проекта.

«Она [система управления] тактически координирует работу платформ на местности на основе инструкций, заданных офицером. Один человек не сможет управлять каждой платформой по отдельности — это будет делать искусственный интеллект, который называется C2 Pendragon», — сообщил он.

Офицер также рассказал об успехах третьей кампании испытаний: «Мы уже способны автономно координировать несколько платформ на простых участках местности. Но в этой, третьей кампании нам удалось задействовать больше платформ разных типов и с разными функциями — это обнадеживает».

Как пишет Le Point, французская армия настаивает: она не намерена создавать летальные автономные системы вооружения (SALA) — так называемых «роботов-убийц», — но допускает разработку систем летального вооружения с элементами автономности (SALIA). Это также подтвердил полковник Капдевиль: «Это вооруженные роботы, но то, что они вооружены, не делает их роботами-убийцами».

Помимо этого, AFP приводит слова генерала Бенуа Оманье о том, что «человек останется, хотя бы для контроля над нашим инструментом», а подразделением будет командовать капитан, который станет ставить ИИ наступательные, оборонительные задачи или задачи контроля зоны.

Портал Clubic в 2025 году со ссылкой на представителя AMIAD писал, что одна из задач Pendragon — научить разные наземные платформы и дроны обмениваться данными и совместно выполнять миссию в автономном режиме, при этом окончательный контроль должен оставаться за человеком.

Оманье также рассказал, что армия в рамках проекта тесно сотрудничает с инженерами AMIAD и промышленными партнерами («мы работаем рука об руку»). AFP отмечает, что такой подход контрастирует с традиционной военной бюрократией — долгими процедурами определения потребностей и закупки техники. Цель, по словам генерала, — «двигаться очень быстро, поскольку развитие технологий меняет облик поля боя стремительными темпами».

Le Point сообщает, что хотя URC планируется представить уже в следующем году, потребуется еще несколько лет для разработки доктрины применения и объявления боевой готовности. Ключевая задача — обеспечить масштабируемость проекта, то есть возможность создания нескольких таких подразделений одновременно. Это подразумевает производство недорогих, «расходуемых» роботизированных платформ. Цель — удержать стоимость производства такого подразделения на уровне около 10 млн евро.