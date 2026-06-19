Вооруженные силы Украины (ВСУ) устанавливают боевые модули на мобильные платформы (тележки), превращая их в «маленькие танки» для борьбы с диверсионными группами российских войск. Об этом рассказал Business Insider представитель украинской оборонной компании Frontline Robotics.

Компания Frontline Robotics производит турель Buria — автономную дистанционно управляемую боевую станцию, которую можно установить на треногу в стационарной позиции для ведения огня из гранатомета или пулемета.

По словам директора по развитию бизнеса компании Микиты Рожкова, это устройство представляет собой «металлическую роботизированную руку для гранатомета» или другого оружия. Изначально турель использовалась в скрытых позициях для отражения атак, но теперь ее устанавливают на роботизированные платформы, делая мобильной.

«Сейчас мы ставим нашу роботизированную руку на роботизированное транспортное средство, и два оператора, находясь в 20, 40, 50 км от зоны боевых действий, управляют им через лесные массивы, пытаясь остановить проникновение небольших диверсионных групп вглубь нашей обороны», — рассказал Рожков.

Быстро меняющаяся обстановка на поле боя вынудила компанию трансформировать стационарную систему в мобильную. Frontline Robotics вносит небольшие изменения в свою продукцию до 20 раз в месяц и примерно раз в полгода выпускает крупные обновления, опираясь на регулярную обратную связь от военных, добавил ее представитель.

Business Insider отмечает, что вокруг линии соприкосновения образовалась так называемая «зона поражения», плотно контролируемая дронами. Передвижения больших групп личного состава там практически невозможны, поэтому в ход идут небольшие штурмовые группы, пишет издание. Для противостояния им Украина и пытается использовать импровизированных боевых роботов.

Другие украинские компании используют схожий с Frontline Robotics подход. DevDroid оснащает наземных роботов гранатометами и пулеметами. По словам директора по разработкам этой компании Олега Федоришина, роботы могут действовать в окопах и вести огонь под обстрелом.

Министерство обороны Украины заявило, что с начала 2026 года провело более 50 тысяч логистических и эвакуационных миссий в зоне боевых действий с помощью роботов — по сравнению с 2 тысячами таких операций за вторую половину 2025 года.

Другие страны тоже активно развивают робототехнику в ОПК: например, Китай создал робота-собаку с огнеметом, а в Южной Корее хотят восполнить роботами дефицит личного состава.

Российские боевые роботы с ИИ-оператором

В России концерн «Калашников» представил свою первую автоматизированную турель со спаренными крупнокалиберными пулеметами еще в 2018 году на выставке в подмосковной Кубинке. Утверждалось, что этими роботами-пулеметами управляет искусственный интеллект на основе нейросетей, способный учиться и развиваться в процессе эксплуатации, но оператор-человек в любой момент может отключить ИИ-управление и взять контроль на себя.

В пример приводилась башня с 12,7-миллиметровым пулеметом, которая умеет самостоятельно обнаруживать и распознавать цели, определять приоритет их важности и уничтожать поочередно в зависимости от представляемой ими угрозы.

На сайте “Калашникова” уточнялось, что такой боевой модуль может устанавливаться отдельно на точке или в составе сети турелей для согласованных действий типа охраны периметра.

Военный аналитик Виктор Литовкин пояснял RTVI, что такие боевые роботы могут уничтожать личный состав противника, его легкобронированную технику, а также морские и воздушные цели, в том числе малые беспилотники.

По его словам, управляющий такими роботами ИИ постоянно пополняет и уточняет свою базу данных о потенциальных целях и учится исключать из сектора поражения безопасные объекты — например, животных.

Также входящий в Ростех холдинг «Высокоточные комплексы» разработал первые в мире наземные FPV-дроны-камикадзе «Депеша» (на гусеницах) и «Багги» (на колесной базе), которые способны быстро и незаметно доставлять на передовую боеприпасы, топливо и продукты, а также эвакуировать оттуда раненых.

При этом два года назад российский военный эксперт Василий Дандыкин заявлял, что время беспилотных наземных роботов еще не пришло, поскольку на поле боя они станут первой целью противника и будут слишком быстро устранены.