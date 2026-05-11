Южная Корея всерьез рассматривает возможность использовать роботов Hyundai в военных задачах. Об этом пишет Bloomberg. Планы властей связаны с сокращением численности армии.

Министерство обороны республики подтвердило Bloomberg, что ведет переговоры о сотрудничестве с Hyundai Motor в рамках усилий по реагированию на изменения боевой обстановки и формированию «высокотехнологичных, опирающихся на науку вооруженных сил». Конкретные детали пока не согласованы, сам Hyundai от комментариев отказался.

Причина — демография. За последние шесть лет численность действующих вооруженных сил страны сократилась на 20% — до 450 тыс. человек, на фоне рекордно низкой рождаемости.

К 2040 году южнокорейское Минобороны прогнозирует дальнейшее падение — до 350 тыс. человек. При этом Северная Корея продолжает наращивать ядерные и ракетные угрозы. Сеул ищет выход в переходе от армии, ориентированной на численность личного состава, к армии, опирающейся на технологии.

«Робототехника — это сфера, не обремененная наследием прежних ограничений. Роботы могут использовать электронные и электрические технологии, отработанные в автономных транспортных средствах, что позволяет очень быстро масштабировать такие решения», — заявила аналитик Samsung Securities Эстер Им.

По данным Korea Economic Daily, сейчас власти уже рассматривают конкретные машины: четвероногого робота Spot компании Boston Dynamics (принадлежит Hyundai), четырехколесный мобильный дроид MobED и носимый экзоскелет X-ble Shoulder.

На первом этапе роботов планируют использовать не в боевых, а во вспомогательных задачах: для наблюдения, разведки, логистики.

Робот Spot уже привлек внимание, когда патрулировал резиденцию президента США Дональда Трампа — Мар-а-Лаго. Однако развертывание той же машины в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове стало бы уже совсем другим символом, подчеркивает Bloomberg.

В апреле 2026 года издание The Korea Herald писало, что южнокорейская армия начала внедрять генеративный ИИ в военные операции. Тогда Школа армейских информационных и коммуникационных технологий объявила тендер на разработку прототипа системы на основе генеративного ИИ, способной анализировать боевые данные и выдавать оперативные рекомендации командирам.

«Применение технологий ИИ в системах вооружений, боевого обеспечения и административных задачах необходимо для сокращения численности личного состава, временных и финансовых затрат», — заявил армейский чиновник.

Существующие чат-боты и системы автоматизации, по его словам, не справляются с обработкой неструктурированных данных и поддержкой сложных решений — поэтому военные делают ставку на ИИ-агентов.

Прототип предполагается использовать для накопления тактических данных и последующей интеграции в Корейскую объединенную систему командования и управления. Ее также рассматривают как инструмент подготовки военнослужащих.