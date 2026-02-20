Старшие сыновья бывшего генерального директора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, который пропал на Кипре в середине января и потом был найден погибшим, сомневаются в официальной версии о несчастном случае и просят российские правоохранительные органы провести альтернативное расследование, добиваясь запрета на захоронение до выяснения всех обстоятельств. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, 19-летний Александр и 24-летний Роман Баумгертнеры, а также их мать Ирина (первая жена бизнесмена) обратились с соответствующим заявлением в ОВД «Царицыно» — по месту нахождения морга, куда доставили тело.

По словам адвоката Дениса Саушкина, представляющего интересы старших сыновей, обстоятельства исчезновения вызывают множество вопросов.

Владислав Баумгертнер был объявлен пропавшим 7 января после того, как отправился из дома на деловую встречу. При этом его телефон оставался активным и на следующий день — некто отвечал на сообщения с устройства. Более того, в день исчезновения бизнесмен, имевший собственный дом, почему-то заселился в отель в часе езды от него, а 8 января отправился в поход, из которого не вернулся.

Хотя в СМИ появилась информация, что причиной смерти стало падение во время скалолазания, родственники ставят эту версию под сомнение. Адвокат пояснил, что близкие знали о проблемах Баумгертнера с коленом и его боязни высоты, что делает версию о несчастном случае во время восхождения маловероятной.

Тело 53-летнего предпринимателя было обнаружено 14 января в ущелье на южном берегу острова между поселками Писсури и Авдиму. Идентификацию провели с помощью ДНК-экспертизы, однако официальных результатов исследования причин смерти до сих пор нет. Расследование ведет полиция Кипра и британской военной базы.

После доставки тела в Москву 14 февраля другие родственники, включая последнюю бывшую жену Юлию, приняли решение о кремации. Прощание должно состояться 21 февраля на Троекуровском кладбище. Несмотря на обращение старших сыновей в полицию, другим родственникам удалось получить разрешение на выдачу тела. Всего у бизнесмена было четыре брака и дети от разных жен.