На Кипре продолжаются поиски 56-летнего бывшего генерального директора ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. О его исчезновении 7 января сообщила местная полиция. Последний раз сигнал с телефона бизнесмена поймали 10 января в скалистой местности около поселка Писсури. Местные СМИ также обращают внимание, что Баумгертнер пропал почти одновременно со смертью сотрудника российского посольства в республике. Что известно на данный момент — в материале RTVI.

«Полиция запрашивает информацию, которая может помочь установить местонахождение Владислава Баумгертнера, 56-летнего россиянина, который с 01.07.2026 отсутствует по месту жительства в Лимассоле», — говорится в сообщении ведомства от 11 января.

В публикации полиции также указаны приметы бизнесмена: рост 1,9 м, «худощавое телосложение» и «седые волосы». Уточняется, что в последний раз его видели в коротких черных брюках и черной футболке с короткими рукавами.

Местное издание Philenews утверждает, что Баумгертнера последний раз видели, когда он покидал свой дом в Лимассоле 7 января. Об исчезновении бизнесмена полиции сообщил сотрудник его компании после того, как мужчина не отвечал на множество телефонных звонков.

10 января сигнал с его телефона был зафиксирован в районе поселка Писсури, который находится в нескольких десятках километров от Лимассола, где проживал Баумгертнер. В тот же день спасательная служба Лимассола организовала поисковую операцию в труднодоступной скалистой местности у побережья поселка.

На следующий день к операции привлекли авиационную технику, однако поиски пришлось прекратить из-за погодных условий на острове — к его побережью приближался «мощный штормовой фронт». Поиски планировалось продолжить утром 12 января.

Protothema в свою очередь обратило внимание, что почти одновременно стало известно о смерти «высокопоставленного сотрудника» российского посольства на Кипре, имя и должность которого не называются. По данным ANT1, тело мужчины обнаружили в четверг, 8 января, в его кабинете. По данным СМИ, сотрудники посольства не пустили внутрь прибывших на место происшествия полицейских. ANT1 утверждает, что правоохранительным органам запретили проводить расследование. Вскоре им все же передали тело, назвав причиной смерти самоубийство. RTVI направил запрос в российское посольство на Кипре в связи с инцидентом.

Уголовные дела против Баумгертнера

С 2003 по 2013 год бизнесмен занимал пост коммерческого, а затем генерального директора «Уралкалия». В июле 2013 года Баумгертнер объявил, что компания меняет сбытовую политику и будет продавать удобрения самостоятельно, делая акцент на объемах продаж. До этого момента продукция концерна продавалась на экспорт через Белорусскую калийную компанию (БКК).

В августе того же года тогдашний белорусский премьер-министр Михаил Мясникович пригласил Баумгертнера в Минск, чтобы обсудить сотрудничество. 26 августа его арестовали и поместили в СИЗО. Власти республики обвинили его в злоупотреблении полномочиями, однако позднее было переквалифицировано на «хищения».

Следствие посчитало, что предприниматель и топ-менеджеры «Уралкалия» занижали реальные цены на калий и переводили разницу подконтрольным компаниям. Ущерб в отношении БКК и «Беларуськалия» оценивали в $100 млн.

«Он приехал, извините меня, сопляк! Его премьер-министр приглашает в правительство, а он сел — нога за ногу — “Не будет это! Не будет это!” Вышел из этого, я не могу даже вам сказать, как я всегда это говорю, на дом правительства плюнул, скажем так, мягко говоря, — и в аэропорт, смеясь», — рассказывал о нем Александр Лукашенко.

В России против предпринимателя завели уголовное дело об организации преступления (ч. 3 ст. 33 УК) и злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.201 УК). В ноябре Баумгертнера экстрадировали на родину и передали его уголовное дело Москве после того, как стало известно о сделке по продаже «Уралкалия». Новым владельцем компании стал «Уралхим».

После нескольких месяцев в СИЗО и под домашним арестом в Москве Баумгертнера отпустили под подписку о невыезде. В феврале 2015 года белорусский генпрокурор Александр Конюк сообщил, что уголовное дело в отношении бизнесмена прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Летом того же года Баумгертнер возглавил одного из крупнейших портовых операторов России — компанию Global Ports. В марте 2017 года он оставил пост гендиректора, после чего стал главой швейцарской компании Alevo, которая занималась разработкой технологий хранения электроэнергии.

В августе 2017-го компания начала процедуру банкротства производственного подразделения в США. В октябре Баумгертнер покинул Alevo Group.