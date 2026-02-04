Полиция Кипра официально подтвердила, что обнаруженное в январе тело мужчины принадлежит бывшему генеральному директору «Уралкалия» Владиславу Баумгертнеру. Как сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов, его личность была установлена в результате проведения ДНК-анализа. Информации о точных причинах смерти мужчины на текущий момент нет, отметили в полиции.

По сведениям, предоставленным РИА Новости знакомым погибшего Алексеем Дозорцевым, следствие рассматривает основной версией произошедшего несчастный случай.

Владислав Баумгертнер перестал выходить на связь 7 января. Последний сигнал с его телефона был зафиксирован 10 января в скалистой местности возле поселка Писсури. О его исчезновении заявил сотрудник компании бизнесмена.

Поисковая операция с привлечением вертолетов и беспилотников завершилась 14 января обнаружением тела на труднодоступном участке побережья в районе между Писсури и Авдиму, неподалеку от базы «Суверен». Согласно первичным данным, останки находились в стадии сильного разложения.

Карьера Владислава Баумгертнера в «Уралкалии» началась в 2003 году, когда компанией владел Дмитрий Рыболовлев. За сравнительно короткий срок он занял ряд ключевых постов: коммерческого директора, генерального директора (2005—2010) и президента (2004—2008), а также вошел в совет директоров компании.

Одновременно он принимал активное участие в управлении смежными активами: с 2011 года возглавлял наблюдательный совет «Белорусской калийной компании», входил в совет директоров ОАО «Сильвинит», а в 2010 году стал его генеральным директором. В феврале 2011 года Баумгертнер вновь возглавил «Уралкалий». В 2013 году он был включен в рейтинг Forbes как один из 25 самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России.

Наиболее публичным событием его деятельности стал разрыв «Уралкалия» в июле 2013 года картельного соглашения с «Беларуськалием» в рамках совместного предприятия «Белорусская калийная компания». Компания объяснила это решение тем, что белорусская сторона осуществляла продажи в обход установленных договоренностей. Это привело к резкому падению стоимости акций крупнейших мировых производителей калийных удобрений.

Спустя месяц после этих событий, во время визита в Минск, Баумгертнер был задержан в аэропорту и обвинен в злоупотреблении полномочиями. После трех месяцев содержания под стражей и под домашним арестом он был передан России, где ему также были предъявлены обвинения. Белорусская сторона оценила предполагаемый ущерб примерно в $100 миллионов.

В сентябре 2014 года Басманный суд Москвы освободил его под подписку о невыезде после внесения залога в 15 миллионов рублей одним из его друзей. В 2015 году уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. После этого Баумгертнер возглавил портового оператора Global Ports. В последние годы он проживал на Кипре.