В районе кипрского селения Авдиму обнаружен труп мужчины, пишет местное издание Philenews. Из-за сильного разложения быстро идентифицировать его не удалось, но предположительно это тело ранее пропавшего в Лимассоле экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.

Труп был найден местным жителем возле воды. На место обнаружения сразу же прибыли начальник полиции Лимассола и глава отдела криминалистики. По данным городского бюро судмедэкспертизы, пока нет никаких предположений о возможной причине смерти.

После первичного осмотра тело забрали на вскрытие в морг расположенной поблизости британской базы. Завтра, 15 января, работающий там судебно-медицинский эксперт возьмет образцы ДНК для идентификации погибшего.

Philenews подчеркивает, что полиция пока не подтвердила, что труп принадлежит 56-летнему Баумгертнеру, который пропал без вести 7 января. При этом издание Cyprus Times уже опубликовало новость о том, что найдено тело российского бизнесмена. Об этом же пишет и газета Protagon.

Проживавший в Лимассоле экс-гендиректор «Уралкалия» Баумгертнер пропал 7 января, последний сигнал его мобильного телефона был зафиксирован 10 января в скалистой местности в окрестностях поселка Писсури — в нескольких десятках километров от дома.

Об исчезновении бизнесмена в полицию сообщил сотрудник его компании, обеспокоенный тем, что руководитель долго не выходит на связь. Возле Писсури, где запеленговали смартфон Баумгертнера, была организована поисковая операция с участием авиации, но ее пришлось прекратить из-за начавшегося шторма.

На протяжении десяти лет, с 2003 по 2013 годы, Баумгертнер работал сначала коммерческим, а потом генеральным директором «Уралкалия». Все это время продукция предприятий концерна — удобрения — экспортировалась через Белорусскую калийную компанию (БКК), но потом его глава объявил о переходе к торговле без посредников. После этого на бизнесмена завели уголовное дело и отправили в СИЗО.

Баумгертнеру и другим топ-менеджерам «Уралкалия» вменили хищения: по версии следствия, они занижали цены на калий, а разницу переводили в подконтрольные им компании, тем самым причинив БКК и «Беларуськалию» ущерб на сумму около $100 млн.

В России на Баумгертнера завели уголовное дело об организации преступления (ч. 3 ст. 33 УК) и злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч.2 ст.201 УК), после чего он был экстрадирован из Беларуси в Москву. Несколько месяцев бизнесмен провел в СИЗО и под домашним арестом, после чего его освободили под подписку о невыезде.

«Уралкалий» перешел в собственность «Уралхима», а уголовное дело на Баумгертнера в Беларуси было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Вскоре он стал руководителем компании Global Ports — одного из крупнейших российских портовых операторов, — а в марте 2017 года возглавил швейцарскую компанию Alevo, которая занималась разработкой технологий хранения электроэнергии, но вскоре ее покинул.