В августе 2024 года российские пользователи начали массово сталкиваться с проблемами в работе VPN-сервисов, утверждает РБК со ссылкой на отзывы в магазинах мобильных приложений Google Play и App Store.

В частности, с 5 августа начали поступать жалобы на работу сервиса от «VPN VPN VPN Proxy Master Unlimited Inc». Один из комментаторов сообщил, что пользуется этим сервисом для просмотра YouТube после замедления его работы, но, по его словам, от него потребовали внести оплату за подписку.

«Ютуб капут». Россияне массово жалуются на сбои в работе YouTube

В ответе разработчика говорится, что «определенные затраты» связаны с необходимостью поддерживать серверы и инфраструктуру для стабильной и безопасной работы VPN-сервиса, а премиум-подписка якобы ускорит соединение и даст доступ к расширенному списку серверов.

Кроме того, с 9 августа начали жаловаться пользователи сервиса от VPN Free Unlimited. Один из них написал, что бесплатный доступ к сервису длится только три дня, а потом ресурс попросту перестает работать. В компании, разработавшей этот VPN, предложили автору жалобы попробовать несколько раз подключиться к сервису или купить платную подписку.

Пользователи PureVPN утверждают, что даже при оплаченной подписке не могут подключить сервис. Его разработчик обвинил в проблемах «действующие ограничения VPN в России», якобы затрагивающие всех VPN-провайдеров.

Приказ, дающий Роскомнадзору право блокировать ресурсы, которые в нарушение закона распространяют информацию об обходе блокировок, начал действовать в России с 1 марта 2024 года. В надзорном ведомстве заявили RTVI, что федеральный закон «О связи» запрещает работу VPN-сервисов, не обеспечивающих фильтрацию нарушающей закон информации.

Закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов, не закрывших доступ к запрещенным сайтам в течение трех дней после получения соответствующего требования, действует с ноября 2017 года. Он не затронул сервисы, которыми пользуются госорганы и операторы государственных информационных систем.

Первую блокировку VPN-сервисов Роскомнадзор провел в июне 2021 года. В список заблокированных на территории России сервисов попали ProtonVPN, NordVPN, Hola!VPN и другие. В конце 2022 года стало известно о прекращении работы популярного VPN-сервиса Surfshark.