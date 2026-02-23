Российского детского хирурга Михаила Коробейникова парализовало после перенесенного в Таиланде инфаркта, из-за чего он не может сейчас вернуться на родину. О случившемся 23 февраля сообщил «Известиям» сын врача Григорий Коробейников.

По словам Григория, у его отца произошел инфаркт спинного мозга, и в настоящее время он находится в одном из медицинских учреждений Таиланда в состоянии полного паралича. Основной проблемой стала организация транспортировки.

Мужчина не может самостоятельно сидеть, поэтому для его перевозки в Россию требуется специализированный медицинский борт, позволяющий транспортировать пациента строго в лежачем положении. Однако процесс согласования всех нюансов со страховой компанией, как сообщил сын хирурга, идет крайне медленно.

«Мой папа — врач-хирург. Он имеет многолетний опыт, он тысячу детей спас, продолжает оперировать», — поделился Григорий.

Кроме того, Коробейников-младший указал на сложности в коммуникации с тайской больницей, где практически каждое врачебное вмешательство необходимо дополнительно согласовывать со страховщиками — даже обезболивающие инъекции. В сложившейся ситуации семья обратилась за содействием в посольство России.

Сын врача подчеркнул, что отца необходимо перевезти в Россию максимально быстро, однако это невозможно без официальной выписки и соответствующего разрешения на транспортировку от лечащих врачей.

На профильном медицинском сайте «ПроДокторов» указано, что Михаил Коробейников — выпускник Омской государственной медицинской академии (ОмГМУ) по специальности «Педиатрия», детский ортопед и травматолог со стажем более 35 лет, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий травматолого-ортопедическим отделением в Омской областной детской клинической больнице.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Таиланд одной из стран, где с российскими туристами наиболее часто происходят несчастные случаи.