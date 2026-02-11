Российская авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в ближайшее время приостановит полеты на Кубу из-за проблем с топливом в этом латиноамериканском государстве. Об этом сообщает Росавиация.

В ведомстве отметили, что «Россия» выполнит несколько рейсов — из Гаваны и Варадеро в Москву — только для того, чтобы вывезти российских туристов, которые сейчас находятся на острове. После этого полеты авиаперевозчика на Кубу будут временно приостановлены «до изменения ситуации», уточнили в Росавиации.

«Решение принято в интересах пассажиров», — говорится в заявлении.

Помимо «России», рейсы из РФ на «Остров свободы» также осуществляет Nordwind — эта авиакомпания также внесла коррективы в программу полетов в кубинские аэропорты.

Росавиация подчеркнула, что вместе с Минтрансом держит ситуацию с перелетами между странами на особом контроле, а также ведут постоянный диалог с Гаваной по этому поводу.

«Стороны находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы в обоих направлениях в интересах граждан обеих стран», — добавили в ведомстве.

Гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная рассказала, что компания остановила продажу туров на Кубу. «Все российские туристы, находящиеся на Кубе, будут организованно и в плановые сроки возвращены в Россию. И мы, и профильные ведомства принимают необходимые меры для обеспечения комфортного и безопасного возвращения граждан», — сказала она.

По словам Подгорной, в настоящее время на территории Кубы находятся около 4 тыс. российских туристов.

«Туристам, которые ранее приобрели путевки, будет предложен выбор: перенести поездку на более поздний срок, подобрать альтернативное направление или оформить возврат средств в соответствии с условиями договора», — добавила глава Pegas Touristik.

Власти Кубы 9 февраля предупредили авиакомпании о приостановке заправки самолетов авиатопливом с 10 февраля по 11 марта из-за энергетического кризиса в стране, вызванного отсутствием поставок нефти.

Основными поставщиками «черного золота» на остров были Венесуэла и Мексика. Но ситуация изменилась после того, как американский спецназ захватил венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу, а президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на товары из стран, поставляющих нефть Кубе, заявив, что Гавана «представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов».

После этого мексиканские власти, как и Каракас, отказались от поставок нефти Кубе. При этом в Мехико отметили, что обеспечат поставки гуманитарного груза Гаване. Кубинские власти назвали действия Вашингтона «экономическим геноцидом», подчеркнув, что не будут подчиняться требованиям американской стороны.

По данным правительства Кубы, в стране закончилось авиационное топливо Jet A-1 и его дефицит затронет все девять международных аэропортов, а кризис может продлиться до 11 марта.

9 февраля Ассоциация туроператоров России сообщила, что в настоящее время на Кубе могут находиться 4,2—4,7 тыс. организованных туристов из России.

Нехватка авиатоплива — не новое явление на Кубе: в подобных ситуациях и раньше, как во время особого периода в 1990-х годах, так и во время временных заторов в последние месяцы, авиакомпании решали проблему, изменяя маршруты и совершая посадки для дозаправки в других странах Латинской Америки.