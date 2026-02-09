Международные авиакомпании получили предупреждения о том, что как минимум месяц не смогут заправляться в аэропортах Кубы на фоне энергетического кризиса на острове. Кубинские отели с низкой загрузкой из-за проблем с топливом начали закрываться и переселять гостей. Как это влияет на российских туристов — в материале RTVI.

В девяти международных аэропортах Кубы как минимум месяц не будет авиационного топлива для дозаправки коммерческих рейсов. Это следует из официального уведомления для авиации (NOTAM), опубликованном аэропортом имени Хосе Марти в Гаване.

С 10 февраля по 11 марта авиационное топливо Jet A-1 будет недоступно в аэропортах Гаваны, Варадеро, Сьенфуэгоса, Санта-Клары, Камагуэя, Кайо-Коко, Ольгина, Сантьяго-де-Куба и Мансанильо.

Таким образом, самолетам иностранных авиакомпаний придется летать с собственными запасами топлива, останавливаться для дозаправки в других странах или отменять рейсы.

«Любой из вариантов приведет к увеличению эксплуатационных расходов и снизит возможность поддержания регулярных рейсов на остров», — отмечает издание Ciber Cuba.

Ситуация также негативно повлияет на грузовые перевозки и бизнес-авиацию.

Последствия для российских туристов

Из России на Кубу летают авиакомпании «Россия» и Nordwind Airlines. Туристы, которые должны были вылететь на остров в ближайшие дни, жалуются на отмену рейсов, сообщает RT. По словам отдыхающих, агрегаторы начали убирать предложения с отдыхом на Кубе, а тем, кто уже купил туда тур, предлагают другие направления.

Компания «Россия» 9 февраля отменила рейс Москва — Гавана и отправила в столицу Кубы пустой борт для вывоза туристов.

В пресс-службе Nordwind Airlines «Вестнику АТОР» сообщили, что изменений в полетной программе компании нет. В расписании «России» прямые рейсы на Кубу также доступны.

«Россия» продолжит летать в Гавану и Варадеро, однако маршруты полетов могут быть изменены с учетом дополнительной посадки на дозаправку, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота». При изменении ситуации «Аэрофлот» проинформирует пассажиров о статусе рейсов, добавили в компании.

На острове находится около 4 тысяч организованных туристов из России, сообщила гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная. Она назвала ситуацию с возвращением россиян стабильной.

«Все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работу в штатном режиме. Информации о срывах или невозможности вывоза туристов нет», — сказала Подгорная.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) оценивает число организованных российских туристов на Кубе в 4,2-4,7 тысячи человек.

В случае задержки рейсов российские туроператоры предоставляют туристам гостиницу, а при отмене рейсов из России могут предложить другое направление, рассказал РБК вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Туристам, которые находятся сейчас на Кубе, не следует волноваться. Есть алгоритмы принятия решений, в том числе [организации] определенных рейсов, которые могут летать по определенному маршруту на безопасном топливе и с дозаправкой», — добавил собеседник издания.

Закрытие отелей

Кубинские отели с небольшой загрузкой из-за кризиса начали закрываться и переселять туристов в другие гостиницы. В числе закрытых объектов — Resonance Cayo Santa Maria, Resonance Blu Santa Lucia, Domina Varadero, Mojito, Tuxpan, Costa Sur, Memories Paraiso Azul Beach Resort 5.

Сотрудник отеля Mojito в Кайо-Коко рассказал Bloomberg, что курорт закрывается из-за нехватки топлива для поездок сотрудников на работу. По словам мужчины, за последние 20 лет отель приостанавливал свою работу только из-за ураганов.

АТОР утверждает, что туристов переселяют в отели «как правило, более высоких категорий». Shot, напротив, пишет, что россиянам предлагают переехать в гостиницы классом ниже, но разницу в стоимости не компенсируют.

По словам отдыхающих, за последние несколько дней их выселили из пятизвездочных отелей Domina Marina Varadero, Valentin Patriarca и Paradisus Varadero. Вслед за ними планируется закрыть четырехзвездочные Villa Gale, Bella Costa, Palma Real, Caleta. При этом 10-дневный тур в пятизвездочных отелях на двоих стоил около 350 тыс. рублей, в четырехзвездочных — на 50 тыс. дешевле.

Журналист «Комсомольской правды», ожидающий вылета задержанного рейса «России» из Гаваны в Москву, рассказал, что туристов в столице Кубы стало значительно меньше, но проблемы на острове «не ощущаются». По его словам, горячая вода и свет подаются круглосуточно, лифты и такси работают. Однако мусора стало «еще больше»: его не могут вывезти из-за нехватки топлива.

Реакция Кремля и МИДа

В Кремле назвали критической ситуацию на Кубе. Россия интенсивно контактирует с Гаваной по дипломатическим и другим каналам относительно возможных путей решения проблем, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, скажем так, удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны», — сказал он.

Посольство России на Кубе находится в постоянном контакте с властями острова, авиакомпаниями и туроператорами, сообщила «Осторожно Media» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ситуация на Кубе беспрецедентна под воздействием внешних сил. Одна из их задач — сеять панику, спровоцировать недовольство возникшими неудобствами», — заявила дипломат.

Российская дипмиссия на Кубе подтвердила, что некоторые туристы «в целях экономии ресурсов» переселены в другие гостиницы. Что касается ситуации с авиатопливом, то в посольстве рассчитывают, что российские авиакомпании «оперативно проработают альтернативные варианты дозаправки самолетов».

Спад в туристической отрасли Кубы начался после 2018 года, принесшего острову рекордные 4,7 млн туристов. В 2025-м на кубинских курортах побывали 1,8 млн туристов — это самый низкий показатель с 2002 года, не считая периода пандемии. Основными странами, откуда на Кубу приезжали туристы в прошлом году, были Канада и Россия, но и они показали снижение доли путешественников на 12,4% и 29% соответственно, передает EFE.

Проблемы в медицине

6 февраля кубинские власти изложили план по защите основных служб и нормированию топлива в условиях энергетического кризиса. В рамках этих мер введены ограничения на поставку топлива населению, сокращено количество маршрутов общественного транспорта, в госкомпаниях введена четырехдневная рабочая неделя, занятия в университетах переведены в онлайн-формат.

Приоритет в обеспечении топливом представляется ключевым секторам экономики: сельскому хозяйству, образованию, здравоохранению, обороне, туризму, экспортному производству.

Кубинский Минздрав предупредил, что приоритет будет отдаваться жизненно важным видам лечения. В некоторых клиниках приостановили плановые операции: хирургическое вмешательство будет проводиться только в экстренных случаях или при угрозе жизни. Обычно такие меры вводятся в условиях войны, пандемии или стихийных бедствий, отметил хирург из города Ольгин в разговоре с Diario de Cuba.

Еще один местный врач добавил, что прием пациентов сведен к минимуму, дежурства по вызову отменены, госпитализации для проведения анализов не проводятся, а пациенты, уже госпитализированные с этой целью, будут выписаны.

Третий медик сообщил изданию о хронической нехватке шприцев, внутривенных катетеров и антибиотиков. По его словам, родственники тяжелобольных пациентов вынуждены сами покупать необходимое на черном рынке по завышенным ценам.

Долгое время Куба зависела от поставок нефти из Венесуэлы. После операции США по захвату президента республики Николаса Мадуро поставки нефти на Кубу прекратились.

Другим крупнейшим поставщиком топлива на остров была Мексика, но президент страны Клаудиа Шейнбаум заявила о приостановке поставок из-за угрозы ответных мер со стороны США. Однако Мексика продолжит оказывать Кубе гуманитарную помощь, добавила Шейнбаум. Накануне, 8 февраля, страна отправила на Кубу более 800 т гуманитарной помощи двумя кораблями военно-морского флота. Одно судно везет продукты и предметы личной гигиены, второе — сухое молоко. Ожидается, что корабли прибудут в пункт назначения через четыре дня.

По данным Financial Times, в последний раз Куба получила мексиканскую нефть 9 января. Последняя поставка нефти из России была в октябре 2025 года, из Алжира — в феврале 2025 года, утверждала аналитическая компания Kpler. По ее данным на конец января, запасов нефти на Кубе хватит на 15-20 дней.

Кризис на Кубе усугубляется частым выходом из строя электростанций советских времен. За последний месяц отключения электроэнергии ежедневно затрагивали большую часть Гаваны, а в некоторых провинциях могли длиться более суток, пишет FT.