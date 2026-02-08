США нацелены на то, чтобы Куба «стала свободной» до конца 2026 года. Об этом New York Times (NYT) заявил лидер кубинской диаспоры в Майами Марселл Фелипе, встречавшийся с американскими дипломатами. По его словам, этот план Вашингтон уже приводит «в действие».

Издание отмечает, что в пользу этих слов говорят факты: экономика «Острова свободы» находится на грани краха, люди постоянно сидят без света, инфраструктура изношена, миллионы кубинцев покинули родину, а правительство Кубы сейчас находится под беспрецедентным давлением со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Кроме того, после захвата американскими военными венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жены Гавана перестала получать нефть. Основными поставщиками этого топлива были две страны: Венесуэла, которая отправляла по 35 тыс. баррелей ежедневно, и Мексика. Обе страны так поступали в обмен на получение услуг кубинских врачей.

Но после того как Трамп подписал указ о введении тарифов против любой страны, которая будет отправлять нефть Гаване, Каракас и Мехико отказались от помощи островному государству. Куба производит собственную нефть, но этого хватает лишь на 40% ежедневных потребностей, поэтому отсутствие международных поставок грозит парализовать страну.

Кроме фактической блокировки поставок нефти кубинскому правительству, действия США также нанесли сильнейший удар по туристической отрасли этой латиноамериканской страны, впоследствии объявив, что кубинское правительство «идет ко дну».

Фелипе, который ранее встретился с американскими дипломатами, заявил NYT: «Правительство США определило, что Куба должна стать свободной до конца 2026 года. Этот план [уже] в действии».

Высокопоставленный чиновник Госдепа США подтвердил, что планы Трампа сосредоточены на том, чтобы лишить Кубу доступа к получению валюты от туризма и медицинских миссий за рубежом.

Собеседник NYT уточнил, что в основном диалог сторон сейчас касается технических вопросов, но если Гавана готова обсудить что-то более серьезное, как, например, разрешение частного предпринимательства и конкурирующих политических партий, то Вашингтон тоже будет открыт к более активному взаимодействию.

«Куба — разваливающаяся страна. Так было давно, но теперь у нее нет Венесуэлы для поддержки. Мы разговариваем с людьми из Кубы, с самыми высокопоставленными, чтобы посмотреть, что произойдет», — заявил ранее Трамп журналистам.

Замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио подтвердил, что Гавана действительно обменивается сообщениями с Белым домом, но отметил, что диалога сторон нет. Также он исключил обсуждение политических или экономических изменений в стране: «Если люди думают, что в кубинском правительстве есть раскол и готовность капитулировать перед необоснованным и аморальным давлением США — это ошибка».

На одной из немногих за последнее время пресс-конференций президент Кубы Мигель Диас-Канель признал, что у страны серьезные проблемы. Он, как отмечает NYT, рассказал, как будут использованы имеющиеся ограниченные запасы нефти, а также высказался о расширении использования солнечной и ветровой энергетики, но не упомянул о новых импортных поставках топлива.

В статье говорится, что прогнозы о падении кубинского правительства делались и раньше, особенно после распада СССР, но этого так и не произошло. Профессор Хуан Триана из Гаванского университета в беседе с изданием напомнил, что многие американские руководители «ждали краха Кубы, но проиграли [это] пари».

Однако эксперты между тем отмечают: на этот раз нет страны, которая всерьез готова спасти кубинскую экономику, как это произошло, когда Венесуэла стала сотрудничать с Кубой после краха СССР. Историк из Принстона, лауреат Пулитцеровской премии Ада Феррер подтвердила NYT, что «на этот раз все по-другому».