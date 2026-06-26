Понижать до 12 лет возраст привлечения к уголовной ответственности нельзя, дети не должны отвечать за ошибки взрослых, заявила RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Следственный комитет России предлагал снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, однако поддержки инициатива не получила, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.

«В конечном итоге можно уже и с подгузников, наверное, сажать детей в клетку, но я против снижения возраста уголовной ответственности. Мы уже и так снизили возраст уголовной ответственности до 14 лет, но это особо тяжкие статьи, которые связаны с терроризмом», — заявила Останина.

При этом, по ее словам, «сейчас следователи говорят о том, что, увы, иногда под воздействием всякого рода мошеннических схем дети становятся жертвами террористов, и этих ребят отправляют минимум на 10 лет за решетку».

«Если за решетку начнут отправлять детей с 12 лет, мы тогда кого получим с учетом того, что это длительные сроки отбывания наказания?» — задает вопрос глава комитета Госдумы.

Собеседница RTVI считает, что рост тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними, связан, с одной стороны, с недостатками воспитания, а с другой — с недостатками образования.

«Ребята у нас не научились критически мыслить, анализировать ситуацию, поэтому за что же мы их будем наказывать? Наказывать надо нас, взрослых, которые не научили своих детей противостоять всякого рода мошенническим схемам. И часто дети становятся жертвами как раз взрослых людей», — сказала Останина.

Что касается роста жестокости среди детей, то, по ее мнению, «это отражение настроений в обществе».

«Там, где взрослые люди справляются, нестабильная детская психика не справляется. Детям иногда некуда вылить свою энергию, а мы не можем ее направить в конструктивное, позитивное русло. Родители заняты зарабатыванием денег, чтобы оплатить тех же репетиторов, кружки», — рассуждает парламентарий.

«А то, что подростки сбиваются в стаи, нападают на взрослых, — это как раз недостатки нашего воспитания детей. Почему они у нас оказались на улице? А потому, что у родителей нет возможности направить их в секции, кружки, а летом из 19 млн детей в лагерях отдохнут только 5 млн. И то у нас лишь 5% детских лагерей — загородные, остальные — пришкольные. А куда детей девать? Всех за решетку? Я категорически против снижения возраста уголовной ответственности», — заключила Останина.