Законопроект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность внесли в Госдуму депутаты всех фракций во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным. Об этом сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает корреспондент RTVI.

«Мы устанавливаем для организаторов диверсионных сообществ за сам факт вовлечения несовершеннолетних в эту опасную преступную деятельность наказание вплоть до пожизненного лишения. При этом для организаторов преступных диверсионных сообществ будет невозможно условное осуждение, а также они будут нести ответственность за каждый факт совершения преступления любым из членов диверсионного сообщества», — рассказала она.

Депутаты также предлагают понизить возраст уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности. Как следует из проекта закона, наказание будет грозить уже с 14-ти лет.

Одновременно законопроектом отменяются сроки давности для всех преступлений диверсионной направленности, что будет означать неотвратимость наказания, рассказала Яровая. По ее словам, вовлечением несовершеннолетних в диверсионные сообщества занимаются лица, которые находятся за рубежом, используя разные предлоги и вводя в заблуждение.

«Вместе с тем мы понимаем, что для ответственности тех, кто совершает эти преступления, законодательство должно устанавливать требования неотвратимости и строгости наказания», — подчеркнула Яровая.

Со своей стороны, соавтор законопроекта глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев привел данные Генпрокуратуры. Согласно статистике надзорного ведомства, если в 2024 году в России было зарегистрировано 204 преступления диверсионной направленности, то только в первом полугодии 2025-го — уже 174. Тревожная тенденция сохраняется, даже при большом количестве предотвращенных органами безопасности преступлений, сказал Пискарев.

Кроме того, фиксируется увеличение числа осужденных по делам о совершении диверсионных преступлений, следует из сопроводительных документов к законопроекту. Если за 2019 — 2023 годы по статье 281 УК (диверсия) было осуждено 13 лиц, то в 2024-м — уже 48 лиц.

Пискарев также обратил внимание на то, что к идеологической обработке граждан и склонению к совершению диверсий и терактов привлечены не только специалисты разведслужб, но и психологи, учитывающие возрастные, национальные, социальные особенности человека, а также аналитики западных «фабрик мысли».

«Например, таких, как британское „Общество Генри Джексона“ при Кембриджском университете, подготовившее доклад с призывом к ЕС поддерживать атаки на логистику и военпром России, а также нежелательная в России организация„Гудзоновский институт“*, специалисты которой предложили список из восьми целей на территории нашей страны для уничтожения (мосты, инфраструктура, заводы, маршруты Китай-Россия, базы Тихоокеанского флота). В поле зрения комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства постоянно находятся организации, целенаправленно ведущие подрывную работу с использованием наших граждан», — заявил депутат.

В апреле Госдума приняла закон о наказании вплоть до одного года лишения свободы за несообщение о подготовке диверсий.

* внесена в перечень организаций, деятельность которых признана в России нежелательной