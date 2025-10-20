Законопроект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность внесли в Госдуму депутаты всех фракций во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным. Об этом сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает корреспондент RTVI.

«Мы устанавливаем для организаторов диверсионных сообществ за сам факт вовлечения несовершеннолетних в эту опасную преступную деятельность наказание вплоть до пожизненного лишения. При этом для организаторов преступных диверсионных сообществ будет невозможно условное осуждение, а также они будут нести ответственность за каждый факт совершения преступления любым из членов диверсионного сообщества», — рассказала она.

Депутаты также предлагают понизить возраст уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности. Как следует из проекта закона, наказание будет грозить уже с 14-ти лет.

Одновременно законопроектом отменяются сроки давности для всех преступлений диверсионной направленности, что будет означать неотвратимость наказания, рассказала Яровая. По ее словам, вовлечением несовершеннолетних в диверсионные сообщества занимаются лица, которые находятся за рубежом, используя разные предлоги и вводя в заблуждение.

«Вместе с тем мы понимаем, что для ответственности тех, кто совершает эти преступления, законодательство должно устанавливать требования неотвратимости и строгости наказания», — подчеркнула Яровая.

Бывший спецназовец из Азербайджана задержан ФСБ за подготовку диверсий

Со своей стороны, соавтор законопроекта глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев привел данные Генпрокуратуры. Согласно статистике надзорного ведомства, если в 2024 году в России было зарегистрировано 204 преступления диверсионной направленности, то только в первом полугодии 2025-го — уже 174. Тревожная тенденция сохраняется, даже при большом количестве предотвращенных органами безопасности преступлений, сказал Пискарев.

Кроме того, фиксируется увеличение числа осужденных по делам о совершении диверсионных преступлений, следует из сопроводительных документов к законопроекту. Если за 2019 — 2023 годы по статье 281 УК (диверсия) было осуждено 13 лиц, то в 2024-м — уже 48 лиц.

Пискарев также обратил внимание на то, что к идеологической обработке граждан и склонению к совершению диверсий и терактов привлечены не только специалисты разведслужб, но и психологи, учитывающие возрастные, национальные, социальные особенности человека, а также аналитики западных «фабрик мысли».

«Например, таких, как британское „Общество Генри Джексона“ при Кембриджском университете, подготовившее доклад с призывом к ЕС поддерживать атаки на логистику и военпром России, а также нежелательная в России организация„Гудзоновский институт“*, специалисты которой предложили список из восьми целей на территории нашей страны для уничтожения (мосты, инфраструктура, заводы, маршруты Китай-Россия, базы Тихоокеанского флота). В поле зрения комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства постоянно находятся организации, целенаправленно ведущие подрывную работу с использованием наших граждан», — заявил депутат.

В апреле Госдума приняла закон о наказании вплоть до одного года лишения свободы за несообщение о подготовке диверсий.

* внесена в перечень организаций, деятельность которых признана в России нежелательной