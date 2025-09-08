В Ставропольском крае задержан гражданин Азербайджана, который служил в спецподразделениях республики, сообщает ФСБ. Его подозревают в подготовке диверсий в принадлежащих силовым ведомствам зданиях в Ессентуках и Ставрополе.

Как сообщили в спецслужбе, задержанный вступил в состав «запрещенной на территории РФ украинской террористической организации». По ее заданию он провел разведку «административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в городе Ессентуки и Ставрополе», так как планировал в дальнейшем совершить диверсии и теракты.

«В дальнейшем намеревался, используя специальные знания и навыки, приобретенные в период службы в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджанской Республики, собрать несколько взрывных устройств для совершения террористических актов в отношении ранее разведанных объектов», — рассказали в ФСБ.

Во время обысков у него также изъяли средства связи и различные устройства, где были сведения, подтверждающие его связь с украинской террористической организацией, уточнили в спецслужбе.

Возбуждено уголовное дело и приготовлении к террористическому акту.

На видео, которое опубликовала ФСБ, мужчина сообщает, что он гражданин Азербайджана, в 2025 году приехал в Ставрополь на заработки, а также познакомиться «с представителем террористических организаций Украины».

«Чтобы доказать ему свою верность, я записал присягу <…> и произвел разведку государственных российских объектов Ставропольского края. В дальнейшем я покупал компоненты для самодельной взрывчатки, и после этого мы хотели совершить террористические акты в Ставропольском крае», — заявил он.

В августе представители ФСБ сообщили о попытке украинских спецслужб вынудить пятерых российских пенсионерок принять участие в совершении террористических актов против военнослужащих на территории московского региона.