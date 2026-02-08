По решению арбитражного суда с украинского посольства в Москве взыскали свыше 5,5 млн рублей за неоплаченное электроснабжение, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Иск в отношении диппредставительства подавало ПАО «МОЭК». В тексте заявления, рассмотренного Арбитражным судом Москвы, говорится, что посольство Украины в России, расположенное в Леонтьевском переулке, задолжало за электричество более 3,46 млн рублей.

Кроме того, поставщик электроэнергии потребовал взыскать с дипмиссии неустойку на момент подачи иска в размере почти 180 тысяч рублей, неустойку на момент вынесения решения и госпошлину за судебное разбирательство (31,4 тыс. рублей).

Арбитраж удовлетворил и другие исковые требования энергетиков к украинскому посольству, их общая сумма превысила 2 млн рублей — туда вошли дополнительные неустойки, штрафы и пени.

Дипломатические отношения между Россией и Украиной были разорваны после начала специальной военной операции (СВО). В ее первые дни в феврале 2022 года МИД РФ провел эвакуацию своего персонала из диппредставительств на Украине в целях безопасности. Потом Киев в одностороннем порядке разорвал дипотношения с Москвой и тоже эвакуировал своих дипломатов.

С тех пор здания посольств обеих стран — и российское в Киеве, и украинское в Москве — стоят пустые, договоры аренды на них расторгнуты. Украинская сторона также в одностороннем порядке расторгла договор аренды участка земли под зданием дипмиссии РФ.

В августе 2025 года по аналогичному иску поставщиков коммунальных услуг с посольства Украины в Москве было взыскано более 40 млн рублей. В эту сумму вошли долги дипмиссии за воду и отопление, пени, штрафы и неустойки за неуплату.