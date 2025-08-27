Арбитражный суд Москвы обязал посольство Украины выплатить более 40 млн рублей в пользу «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК) за долги по водо- и теплоснабжению. Как сообщает «РИА Новости», решение было вынесено по искам энергокомпании. Первый иск на 16 млн рублей, поданный в июле 2023 года, касался долгов и пеней по договорам 2009 года за период с февраля 2022 по март 2023 год.

Впоследствии МОЭК продолжила подавать в суд иски аналогичного характера за следующие периоды, и все они были удовлетворены. На данный момент суд уже рассмотрел 12 дел, в то время как тринадцатый иск на сумму свыше 3,6 млн рублей находится в производстве с июля.

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины в России 2,5 млн рублей, тем самым удовлетворив иск ПАО «МОЭК» о задолженности за поставленные энергоресурсы. В январе и феврале того же года по искам аналогичного характера с украинского дипломатического представительства было взыскано дополнительно более 4 млн рублей.

В апреле 2025 года РИА Новости, изучив судебные документы и данные налоговой, сообщило, что в одном из российских банков до сих пор открыт рабочий счет Украины, ранее использовавшийся для зачисления консульских сборов. Как установило агентство, возможность перевода средств на этот счет сохраняется. В Федеральной налоговой службе (ФНС) подтвердили, что операции по этому счету не блокировались и не приостанавливались.

В феврале 2024 года Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве. Это стало ответной реакцией на аналогичное решение, принятое Киевским городским советом годом ранее.

Несмотря на расторжение мэрией Москвы договора аренды земельного участка под комплексом зданий посольства Украины, само здание дипмиссии останется неприкосновенным, писал в апреле 2024 года ТАСС со ссылкой на главу второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука.

Это гарантируется нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях, которые обязывают государства охранять помещения иностранных представительств, их имущество и архивы даже в условиях разрыва дипломатических отношений или вооруженного конфликта.