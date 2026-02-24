Краснодарский краевой суд поддержал модель из Сочи Юлию Тарасевич и обязал клинику «Медист» возместить убытки и компенсацию морального вреда после некачественной пластической операции, сделанной в 2020 году, сообщает «Комсомольская Правда». По данным издания, у девушки пропала мимическая подвижность.

В декабре 2020 года Тарасевич сделала операцию на веках, подтяжку средней части лица и удаление комков Биша. После процедуры, которую проводили пластические хирурги Андрей Комаров и Омар Халед, у нее развилась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, полная симметричная слабость мышц лица и трофические изменения. Врачи отрицали свою вину, утверждая, что причиной проблем стало то, что у модели было генетическое заболевание.

«Весь ужас произошедшего в том, что те, кто меня оперировал, своей вины не видят. Клиника даже не принесла извинения. Доктор Комаров заявил, что у меня какое-то врожденное генетическое заболевание, потому я сама виновата в произошедшем», — рассказывала пострадавшая.

В итоге Тарасевич обратилась в суд. Она утверждала, что операция оставила у нее неустранимые дефекты внешности и сильно повлияла на психоэмоциональное состояние. Девушка рассказала, что ей пришлось пройти длительное лечение у разных специалистов.

«Расходы составили более 3 миллионов рублей», — говорилось в заявлении. При этом ответчик в добровольном порядке не компенсировал ни материальный ущерб, ни нанесенный моральный вред, отмечает «КП».

Согласно исковым требованиям, Тарасевич настаивала на взыскании с «Медиста» свыше 6,5 млн рублей. В эту сумму, как пишет издание, включена стоимость самой операции (270 тыс. рублей), неустойка, подтвержденные затраты пациентки (3 млн), штрафные санкции (2 млн), компенсация морального вреда (50 тыс.), а также проценты и уплаченная госпошлина.

В мае 2023 года Ленинский районный суд Краснодара установил факт некачественного оказания медуслуг по обращению пациентки к клинике. Тем решением в пользу женщины уже были взысканы штраф и компенсация морального вреда.

Комаров был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности — суд счел, что хирург ненадлежащим образом исполнял профессиональные обязанности. Его приговорили к трем годам, однако реального наказания он не понес из-за длительности разбирательства, сказано в статье. Халед до сих пор продолжает врачебную практику в краевом центре, сообщает «КП».