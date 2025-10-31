Ранние симптомы туберкулеза, схожие с ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекцией), могут держаться неделями или месяцами. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова.

«При ОРВИ или ОРЗ температура и кашель проходят за 5-7 дней, тогда как при туберкулезе симптомы сохраняются долгое время — недели или даже месяцы, а самочувствие постепенно ухудшается», — отметила она.

Среди симптомов туберкулеза врач выделила повышенную температуру (до 37,2—37,5 °C), потливость по ночам и потерю веса без видимых на то причин. Она добавила, что кашель может быть влажным, а иногда с кровью. По ее словам, эти признаки зачастую путают с проявлением простуды.

При появлении этих симптомов необходимо немедленно обращаться к врачу, добавила эксперт. Медик, по ее словам, в случае необходимости может назначить флюорографию или рентген грудной клетки, а также направить на анализ мокроты.

Пивоварова подчеркнула, что изменения в легких заметны уже на начальных стадиях болезни. При условии полноценного лечения болезнь излечима, напомнила наконец врач.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН и замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко анонсировал пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в январе 2026 года. По его словам, он продержится до марта.

Онищенко добавил, что молодежь не должна относится к сезонным инфекциям пренебрежительно. В случае болезни он посоветовал уходить на дистанционный формат или больничный, а не заражать других.

Кроме того, Онищенко призвал россиян привиться от гриппа. Это особенно важно для детей, пенсионеров и людей, находящихся в группе риска «по профессиональным показаниям».