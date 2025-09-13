Пиковый уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ (острыми респираторными вирусными инфекциями) в России начнется в январе 2026 года и продержится до марта. Таким мнением с ТАСС поделился экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН и зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, в ходе сезонного подъема заболеваемости распространяется «большая палитра микроорганизмов», среди которых первое место занимают несколько штаммов возбудителей гриппа. Возросшее число заражающихся ОРВИ россиян в начале сентября эпидемиолог объяснил похолоданием и началом учебного года, в рамках которого «18 млн школьников сели за парты».

Однако в сентябре пока рано говорить, что «уже идет подъем, эпидемический уровень достигнут», подчеркнул Онищенко.

«Где-то в ноябре-декабре начинается подъем заболеваемости, но самый главный рост начинается после зимних каникул и продолжится до марта», — прогнозирует он.

Онищенко привел данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что ежегодно около 1 млрд человек по всему миру переболевают гриппом, который не считается опасным заболеванием, но при этом может вызывать серьезные осложнения — особенно при неграмотном подходе к лечению. Академик предостерег российскую молодежь от пренебрежительного отношения к сезонным инфекциям.

«Многие, особенно молодое поколение, при болезни ходят на работу, тем самым они показывают свое невежество, заражая других. Ведь можно уйти на дистанционный формат или больничный», — рассуждает Онищенко.

Он также призвал россиян — особенно детей и пожилых людей — привиться от гриппа. По его словам, в 2025 году российский Минздрав закупил более 70 млн доз противогриппозной вакцины, которая повышает иммунитет к этому заболеванию и снижает риск развития осложнений в случае заражения.

В обязательном порядке прививки против гриппа следует делать людям, которые находятся в группе риска «по профессиональным показаниям», убежден Онищенко. Он настоятельно рекомендовал работодателям закупить вакцину для своих сотрудников.

«Если они привьют своих служащих, те не будут болеть. Значит, им не придется платить больничные и не снизится эффективность их бизнеса. В конечном итоге они выиграют от этого: за каждый рубль, вложенный в вакцинацию, они получат доход в десятки раз превышающий этот рубль», — подытожил Онищенко.

Ранее научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн и руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявили RTVI, что, хотя коронавирус в России стал сезонным заболеванием, сравнимым с ОРВИ и гриппом, по отношению к нему все равно надо «держать ухо востро».

По оценке экспертов, осенью возможен подъем заболеваемости коронавирусом, но ее показатели все равно будут значительно ниже, чем в период пандемии. Сейчас в РФ распространяется вариант «Стратус», который характеризуется высокой заразностью и сравнительно легким течением. Ранее о росте числа больных коронавирусом в стране с началом осени сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова.