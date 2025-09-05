Ситуация с коронавирусом в России сейчас относительно предсказуемая, в том числе из-за того, что он стал сезонным заболеванием, однако все равно стоит «держать ухо востро». Об этом RTVI заявили главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн и руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Ранее стало известно о росте заболеваемости коронавирусом (в том числе штаммом «Стратус») в разных регионах России, например, в Нижегородской, Самарской и Свердловской областях. Симптомы «Стратуса» — сильная хрипота (осиплость), мигрень, боль в горле, кашель, заложенность носа, высокая температура, общая слабость, усталость, ломота в мышцах, изредка — диарея.

О текущей ситуации с коронавирусом в России

Альтштейн заявил RTVI, что осенью возможен рост заболеваемости коронавирусом. Однако он отметил, что новые цифры будут значительно ниже, чем в период пандемии.

«Пока сообщается, что расширяется значение варианта “Стратус”, но я думаю, что скоро будут перемены. Варианты обычно держатся порядка 6—8 месяцев, потом появляются новые. Чего-то тяжелого и опасного сейчас у нас нет оснований ожидать, хотя ухо нужно держать востро, конечно», — заявил он.

При этом Чепурнов высказал чуть иную точку зрения. В беседе с RTVI он отметил, что ситуация с коронавирусом на текущий момент «достаточно серьезная, чтобы не отмахиваться от него».

«Он действительно превратился в один из вариантов ОРЗ, но тем не менее за ним сохраняется возможность вызывать достаточно большую температуру и патологию легких, вплоть до госпитализации. То есть коронавирус не совсем уж перешел в стадию легкой простуды», — сказал специалист.

Во-вторых, продолжил эксперт, есть примерно 5−6% людей, у которых наблюдаются проявления так называемого постковидного синдрома.

«Поэтому — нет, отмахиваться от этого нельзя. И помнить об этом необходимо, и пытаться диагностировать его, потому что это несложно. Во многих аптеках можно купить не требующую специального оборудования диагностику, когда выдают пипетки, чтобы можно было проверить свой смыв из носоглотки. Это очень много может дать. Очень рекомендую не забывать про коронавирус до поры до времени. Дальше будет видно», — уточнил Чепурнов.

О том, чем уникален штамм «Стратус»

Альтштейн отметил, что «Стратус» часто вызывает хрипоту голоса, воздействуя на связки. Однако, подчеркнул эксперт, это не значит, что другие штаммы будут вести себя так же.

«Но тревоги большой не должно быть. Коронавирус сейчас уже практически сезонный вирус, как другие возбудители респираторных заболеваний. Так с ним и будут поступать. Лечение примерно то же самое. Большой тяжелой патологии не ожидается пока. И я думаю, что тут отношение должно быть такое же, как ко всем респираторным заболеваниям», — добавил он.

По мнению Чепурнова, особенность «Стратуса» заключается в том, что он «в значительной степени способен уклоняться от иммунитета, полученного в свое время вакцинацией либо переболеванием».

«Но это момент не критичный, поскольку не так далеко от существующих вакцин — из имеющихся у нас, по крайней мере, — все это ушло. То есть некая эффективность остается. Но при этом мы помним, что хоть переболевание, хоть вакцинация не защищает полностью. И примерно в течение полугода напряженность иммунитета снижается настолько, что уже пропадает защита, полученная переболеванием», — уточнил вирусолог.

«Маска не помешает»

Маски, по мнению Альтштейна, уже вряд ли придется носить в обязательном порядке, как это было во время пандемии. При этом вирусолог отметил, что маска очень полезна в тех случаях, когда человек не полностью выздоровел, но планирует куда-то выйти.

«В какой-то мере люди пожилые и с иммунодефицитом должны беречь себя и стараться избежать возможности заражения», — уточнил он.

Чепурнов тоже уверен, что времена обязательного ношения медицинских масок ушли в прошлое: «Думаю, что в эти игры мы больше играть не будем в отношении коронавируса».

«По крайней мере, пока он такой изменяющийся и не произошло чего-нибудь трагического, типа какого-нибудь перекреста с другими коронавирусами — это уже то, чего я всерьез боюсь. Если кого-то сильно это беспокоит или если человек думает о защите внутри семьи, то маска не помешает, хотя бы для того, чтобы не распространять все это», — сказал собеседник RTVI.

При этом, уточнил Чепурнов, в России уже сформировалась «прослойка» граждан, которая достаточно серьезно относится к ношению масок и использованию других средств защиты от коронавируса.