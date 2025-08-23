В России растет число случаев заражения новым штаммом коронавируса — SARS-CoV-2 — XFG, известным как «Стратус», рассказала ТАСС руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, количество заболевших увеличивается ежедневно. В настоящее время число пациентов с диагностированным заражением новым штаммом достигло 384 человека, «а будет еще больше».

Попова отметила, что «Страус» более заразен (контагиозен), чем предыдущие штаммы, но зато вызванное им заболевание протекает в целом легко. Изменение последующего геноварианта коронавируса она назвала «привычной историей».

«Чтобы выжить, он должен приобрести какие-то особые свойства. Вот этой особенностью на сегодняшний день становится большая контагиозность», — пояснила глава Роспотребнадзора.

В конце июля ведомства отмечало, что в России выявили 114 случаев заражения «Стратусом». Большинство из них — 54% — было диагностировано в Москве. Также образцы штамма отобрали в Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Магаданской, Московской, Новосибирской, Свердловской, Смоленской, Челябинской областях, ХМАО и ЯНАО.

Первый случай заболевания «Стратусом» был выявлен 27 января 2025 года в Канаде. В России его диагностировали 24 апреля. Основные характеристики штамма — высокая заразность и сиплость голоса больного. Симптомы в основном легкие и похожи на варианты «омикрона», пояснял заведующий лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Попова добавила, что подъем заболеваемости COVID-19 в России начался в конце июля. По ее словам, пока он незначителен, но рост продолжится после того, как закончится летний период отпусков у работающих россиян и каникул у школьников и студентов.

Глава Роспотребнадзора призвала россиян соблюдать уже знакомые правила — следить за чистотой рук и гаджетов, а при появлении симптомов респираторного заболевания (ОРВИ) оставаться дома и вызывать врача.

«И, конечно, быть очень внимательным к здоровью людей старшего возраста и детей, потому что для них риски этой болезни пока максимальны», — предостерегла Попова.

Комментируя утечки из зарубежных биологических лабораторий, Попова заявила, что пока они не спровоцировали серьезных последствий, но риски остаются.

«Если вы работаете с опасными микроорганизмами, то отвечаете за безопасность тех, кто в лаборатории, и всех, кто за ее пределами. <…> Российские правила биологической безопасности и работа в лабораториях максимально строгие и жесткие», — заверила глава Роспотребнадзора.

Напомним, в апреле администрация президента США запустила на сайте Белого дома страницу об «истинном происхождении» коронавируса SARS-CoV-2, где излагается теория об искусственном происхождении вируса, а причиной пандемии названа утечка из лаборатории в китайском Ухане.

В марте 2023 года Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прекратил публикацию еженедельных сводок по заболеваемости COVID-19, объяснив это тем, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась в связи с переходом вируса в разряд сезонных заболеваний.