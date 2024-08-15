Мошенники, которые звонят или пишут россиянам с просьбой перевести им деньги, чаще всего представляются сотрудниками правоохранительных органов или Центробанка. Они просят граждан перечислить деньги «на безопасный счет», рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Его слова передает ТАСС.

По словам Кузнецова, есть топ-5 ключевых фраз и слов, которые используют мошенники: «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС».

«Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник», — подчеркнул он.

Кузнецов добавил, что еще одна популярная среди мошенников схема — попытка взлома личного кабинета на портале «Госуслуги». В таком случае они могут позвонить своей жертве в мессенджере с логотипом «Госуслуг» на аватарке и предложить помощь в погашении долга. Также злоумышленники могут представиться:

операторами сотовой связи и предложить продлить действующий договор;

сотрудниками Социального фонда России под предлогом перерасчета пенсии.

«Независимо от сценария цель преступников обычно сводится к тому, чтобы через взломанные аккаунты оформлять займы в микрофинансовых организациях. Бороться с таким мошенничеством несложно: нужно просто отключить возможность авторизации на сайтах МФО через портал госуслуг, ведь взять кредит можно и другим путем», — подчеркнул Кузнецов.

11 июля Центробанк добавил три пункта в перечень признаков мошеннических операций. Теперь российские кредитные организации автоматически будут приостанавливать платежи на счета с историей мошеннических операций, даже если клиенты не сообщали об обмане, а счета злоумышленников не передавались в базу данных ЦБ.

О возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленников банк сможет узнать от клиента или другого заинтересованного лица, а не только посредством обмена информацией с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России.

Также кредитные организации начнут учитывать информацию о мошеннических операциях, которая поступила от сторонних организаций, например от операторов связи.

Директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский в разговоре с Business FM поддержал эту инициативу, но отметил, что для ее реализации банкам еще предстоит договориться между собой.

«Индикаторы вот этих антифрод-систем у разных банков могут срабатывать по-разному, и у какого-то банка счет может быть помечен как мошеннический, у второго нет. В этом вопросе им стоит еще договориться», — пояснил он.

Музалевский порекомендовал проводить нетипичную операцию через отделение банка или же сразу подтверждать ее через звонок на горячую линию. В противном случае такая транзакция с вероятностью 99% может быть заблокирована, добавил эксперт.