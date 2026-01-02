В Таиланде свыше 100 человек, включая россиянина, погибли в результате ДТП в первые дни новогодних праздников. Об этом сообщает центр безопасности дорожного движения страны в Facebook*.

В числе ключевых факторов ДТП ведомство назвало управление транспортом в состоянии опьянения и движение с превышением установленной скорости.

Издание Khaosod со ссылкой на местную полицию сообщает, что 1 января произошло ДТП с участием двух россиян на мотоцикле. Один человек погиб, второй был госпитализирован с легкими повреждениями, отмечает газета.

С 30 декабря 2025 года по 5 января 2026 года в Таиланде проходит кампания «Семь опасных дней», направленная на сокращение количества аварий в период новогодних праздников. По информации властей королевства, наиболее часто в инциденты попадают мотоциклисты, а самым рискованным временем считается промежуток с 18 до 21 часа.

31 декабря в Таиланде разбился автобус с 30 российскими туристами. Авария произошла около 05:30 по местному времени. Транспорт направлялся к реке Квай в провинции Канчанабури. После происшествия четырех туристов госпитализировали. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что серьезно пострадавших в результате аварии нет. Причины произошедшего расследуют местные правоохранители.

Ранее в Увинском районе Удмуртии в результате аварии с участием школьного микроавтобуса и легкового автомобиля травмы получили восемь детей. Согласно информации Госавтоинспекции и регионального Минздрава, дорожно-транспортное происшествие случилось около 18:00 по местному времени на 67-м километре трассы «Ижевск — Ува» в районе деревень Кулябино и Точкогурт.

В микроавтобусе ГАЗ 322121, который принадлежит Сюмсинской средней школе, находились семеро школьников, двое сопровождающих взрослых и 69-летний водитель. На отрезке дороги, где правила запрещают обгон, мужчина нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, пытаясь опередить ехавший впереди автомобиль.

* Запрещена в России как экстремистская