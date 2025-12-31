Туристический автобус с тридцатью российскими гражданами попал в дорожно-транспортное происшествие в Таиланде. Согласно официальному сообщению Российского союза туриндустрии (РСТ), серьезно пострадавших в результате аварии нет, передает «Интерфакс».

Инцидент произошел ранним утром, около 05:30 по местному времени. Автобус следовал по маршруту к реке Квай в провинции Канчанабури. После аварии четырех туристов доставили в больницу для медицинского осмотра, однако серьезных травм у них выявлено не было.

По информации РСТ, после оказания первой помощи часть туристической группы решила продолжить экскурсионную программу, а девять человек предпочли вернуться в свои отели. Представители туроператора находятся на связи с пострадавшими и местными властями, оказывая необходимую поддержку.

Причины дорожно-транспортного происшествия расследуются таиландскими правоохранительными органами.

Река Квай, куда направлялась группа, является популярным туристическим направлением благодаря живописным природным ландшафтам. Всемирную известность эта локация приобрела после выхода в 1957 году британо-американского военного фильма «Мост через реку Квай», посвящённого истории британских военнопленных в годы Второй мировой войны.