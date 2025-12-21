Восемь детей пострадали в результате столкновения школьного микроавтобуса с легковым автомобилем в Увинском районе Удмуртии, сообщила республиканская Госавтоинспекция в своем телеграм-канале. Семеро пострадавших госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии, уточнил Минздрав региона.

По данным обоих ведомств, ДТП произошло около 18:00 по местному времени на 67-м километре автотрассы «Ижевск — Ува» возле деревень Кулябино и Точкогурт.

В микроавтобусе ГАЗ 322121, принадлежащем Сюмсинской средней общеобразовательной школе, ехали семеро детей, двое взрослых сопровождающих и 69-летний водитель. На участке, где по правилам дорожного движения запрещено совершать обгонный маневр, пожилой мужчина нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, чтобы оказаться впереди попутки.

В результате микроавтобус столкнулся со встречным легковым автомобилем «Чанган» под управлением 37-летнего водителя. С ним в машине находились еще три человека, включая четырехлетнего ребенка и 17-летнего подростка.

«Пожарно-спасательные подразделения МЧС России оказывали первую помощь пострадавшим и отключили АКБ [аккумуляторную батарею] автобуса», — говорится в сообщении экстренного ведомства.

В общей сложности, по данным республиканского ГУ МЧС, в результате аварии пострадали все 14 человек, находившиеся в микроавтобусе и легковушке. Госавтоинспекция Удмуртии при этом сообщила о госпитализации семи пострадавших, включая пятерых детей.