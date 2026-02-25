Рижский городской суд приговорил двух бывших водителей экс-мэра Риги Нила Ушакова Андриса Саулитиса и Юриса Кукулиса к двум и четырем годам лишения свободы соответственно по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Latvijas Avīze.

Расследование было выделено в отдельное производство из так называемого дела о фиктивном трудоустройстве в Рижской думе.

Суд признал Саулитиса и Кукулиса виновными в мошенничестве в крупном размере в отношении муниципального предприятия Rīgas satiksme. Бывший директор технической поддержки предприятия Ингварс Шниквалдс обвинялся в содействии водителям. Его суд приговорил к пяти годам пробационного надзора.

Кроме того, все трое осужденных фигурантов солидарно обязаны возместить Rīgas satiksme около 247 000 евро. Такая сумма похищенных средств была указана в деле.

Как указано в приговоре, Саулитис договорился с ныне покойным сотрудником Rīgas satiksme Игорем Волкинштейном о том, что будет оформлен в предприятии слесарем. При этом в период трудоустройства он не выполнял каких-либо рабочих обязанностей.

Фактически не работая, Саулитис числился сотрудником предприятия на протяжении почти 18 лет, с апреля 2001 года по январь 2019-го. За это время он получил около 102 000 евро из средств муниципального предприятия.

Аналогичным образом Водкинштейн в январе 2015 года устроил в Rīgas Кукулиса. В этот период он был одним из водителей Ушакова — напарником Саулитиса. Кукулис фиктивно числился в Rīgas четыре года, за это время он получил в виде зарплаты около 34 000 евро.

Фигуранты утверждали, что были приняты в Rīgas satiksme как «секретные сотрудники» и что им яеобы была поставлена задача наблюдать за теми, кто крадёт топливо, инструменты и детали. При этом за время трудоустройства от обоих водителей не было получено ни одного письменного отчёта о нарушениях.