Следственный комитет России завершил расследование в отношении первых фигурантов масштабного уголовного дела об организованном преступном сообществе, которое годами действовало в московском аэропорту Шереметьево с целью хищения денег у военнослужащих, возвращающихся из зоны СВО или отправляющихся туда, пишет «Коммерсантъ».

Обвиняемыми проходят пять уроженок Донбасса, работавших «попрошайками», и Дмитрий Боглаев (известный как Дима Спортик), которого следствие считает главой силового подразделения группировки.

По версии СКР, структурированное преступное сообщество (ОПС) было создано не позднее февраля 2022 года: «зазывалы» знакомились с военными и предлагали услуги по завышенным ценам, «попрошайки» (часто молодые девушки) выпрашивали деньги под трогательными предлогами, а таксисты многократно завышали стоимость поездок.

Один из самых крупных эпизодов — снятие с карты военнослужащего более 600 тысяч рублей с помощью платежного терминала, зарегистрированного на одного из фигурантов. Общий ущерб в рамках всего дела, по которому проходят четыре десятка обвиняемых, оценивается в несколько миллионов рублей.

Следствие считает, что деятельность группировки координировалась и покрывалась при участии бывших сотрудников полиции. Они, по данным СКР, могли препятствовать возбуждению уголовных дел по заявлениям обманутых военнослужащих.

Большинство обвиняемых, включая предполагаемых лидеров группировки, не признают вину и отвергают сам факт организованного преступного сообщества. Они настаивают, что действовали по отдельности, а получение денег объясняют взиманием «комиссионных» за право работы на территории аэропорта.

Адвокат Дмитрия Боглаева, чей брат воюет на передовой, заявил, что его подзащитный не только не участвовал в преступлениях против участников СВО, но и пресекал их, а также помогал отправлять гуманитарную помощь на фронт. После ознакомления с материалами дела защита намерена ходатайствовать о возврате обвинительного заключения прокурору.