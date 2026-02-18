Жители крупных городов могут на 75-80% сократить транспортные расходы зимой, если будут чаще пользоваться общественным транспортом вместо личного. Об этом сказал Life.ru экономист и социолог Дмитрий Алексеев.

По подсчетам эксперта, водители в городах-миллионниках ежемесячно тратят в среднем от 14 тыс. до 23 тыс. рублей на топливо, парковочные сборы и обслуживание авто. А на ожидание в пробках и поиск парковочного места уходит от полутора до двух часов, добавил Алексеев. Кроме того, зимой повышается вероятность ДТП.

При этом проездной на общественный транспорт в Москве, Санкт-Петербурге или Екатеринбурге обойдется в 2-3,5 тыс. рублей. Таким образом, транспортные расходы можно снизить на 75-80%, заявил экономист.

Благодаря выделенным полосам и цифровым сервисам рассчитать время в дороге на общественном транспорте зимой можно точнее, чем на автомобиле, добавил Алексеев. По его оценке, поездки на скоростных трамваях, метро, МЦК и МЦД могут сэкономить до 10-17 часов в неделю.

Московский Дептранс регулярно советует автомобилистам пересаживаться на общественный транспорт на фоне сильных снегопадов в столице. В ведомстве, как правило, предупреждают о возможных локальных затруднения движения на ТТК и на МКАД.

Предстоящая ночь на 19 февраля, вероятно, будет самой холодной на текущей неделе, рассказал ранее RTVI специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, ожидается температура минус 17-19 в Москве, а в области — до минус 22. Прирост свежего снега в этот день может составить около 20 см.

Ильин добавил, что уже к 22 февраля в столичном регионе может потеплеть: в этот день можно ожидать температуры, близкие к нулю.