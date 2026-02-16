На этой неделе жители и гости Москвы и области столкнутся с «настоящей» зимой — с метелями и гололедицей, а ночь на 19 февраля будет самой холодной и снежной. Об этом RTVI рассказал специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«На этой неделе ожидается настоящая зимняя погода — через столичный регион пройдет серия южных циклонов. Снег у нас будет небольшой, кроме южных районов Московской области, где сегодня ожидаются умеренные, местами сильные осадки. При наличии порывов ветра до 10—15 м/с будут подниматься метели — соответственно, на дорогах будут образовываться заносы. Гололедица сохранится в течение всей недели», — предупредил он.

По его словам, в ближайшие дни будет преобладать облачная погода, днем во вторник и среду, а также в пятницу ожидается небольшой снег. Сегодня, отметил Ильин, будет прохладно — минус 10—12 градусов. Схожая температура сохранится и в другие рабочие дни — минус 7—12 градусов.

Больше всего осадков, по словам эксперта, выпадет в ночь на четверг, 19 февраля. Он добавил, что это будет и самая холодная ночь на неделе.

«Наиболее сильный снег ждем в ночь со среды на четверг. Буквально за ночь может выпасть не менее 20 см свежего снега, по области местами и того больше. <…> Самая холодная ночь будет в среду — минус 17—22 градуса по области. Даже в Москве выше минус 17—19 градусов столбики термометров ночью не поднимутся. <…> Температура воздуха в большинстве ночей будет в пределах минус 11—16 градусов», — заявил синоптик.

Более заметное повышение температуры Ильин ожидает к концу недели — к воскресенью, по его словам, столбики термометра будут снова приближаться к нулевым значениям, минус 1-6 градусов, но «снова со снегом».

«Давление будет вести себя очень неустойчиво: то падать, то расти, то падать, то снова расти. Сегодня около 735—737 мм ртутного столба. К среде давление поднимется до 750 мм. В четверг снова упадет до 735 мм. В пятницу поднимется выше 745 мм, к выходным — до 750 мм. То есть давление будет беспокоить чувствительных людей», — предупредил собеседник RTVI.

Специалист также рассказал, что сегодня и завтра в столичном регионе будет северный ветер: в понедельник, 16 февраля, возможны порывы до 10—15 м/с, во вторник ожидается 3—8 м/с.

«В четверг ветер повернет на восточный и далее на южный, юго-западный, и сохранится достаточно плотный — 4-7 м/с», — добавил он.