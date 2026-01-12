Высота сугробов в Москве после сильных снегопадов достигла почти полуметра, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В ближайшие дни возможен прирост снега еще до 16 см, предупредили в московском комплексе городского хозяйства. О погодной ситуации в столице — в материале RTVI.

Снегопад в Москве не прекращался всю ночь, утром 12 января осадки продолжились. На опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова к утру понедельника составила 43 см, что в 1,7 раза выше климатической нормы, отметил Тишковец. На станции Балчуг этот показатель составил 45 см, на станции МГУ — 49 см.

«Рекорд для 12 января — 49 см, установленный в 1942 году», — сообщил метеоролог.

Комплекс городского хозяйства отчитался, что дороги и тротуары несколько раз были прометены машинами и обработаны против гололеда. В течение дня снег будут вывозить и из дворов. Коммунальщики также будут чистить от снега и наледи кровли, фасады и водостоки домов. Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

Транспортный коллапс

Многие водители решили вовсе не садиться за руль в первый рабочий день после праздников и воспользоваться общественным транспортом. Как пишет телеграм-канал «Первый Московский», в связи с этим утром 12 января образовались многочасовые очереди к автобусам.

По словам жителей ЖК «Томилино Парк» в Люберцах, очередь к общественному транспорту достигла сотни человек. Они также рассказали Baza, что остановки в их районе заняты частными машинами, поэтому водителям маршруток и автобусов приходится высаживать пассажиров на проезжей части.

Накануне местные жители звонили в дежурную часть с просьбой эвакуировать автомобили, «брошенные где попало», однако никто не приехал. Из-за этого 12 января общественный транспорт не мог въехать в район.

Местная администрация, в свою очередь, заверила, что проезжая часть почищена и обработана. Вопрос об эвакуации автомобилей, мешающих проезду общественного транспорта, на месте решают сотрудники ГАИ.

«Бизнес ФМ» опубликовал видео очередей к трамваю на Сокольнической линии. По словам слушателей, транспорт на этом направлении утром также шел с задержкой: в сторону Преображенской площади стояло около 10 трамваев.

Пробка из трамваев образовалась и в других районах столицы. Очевидцы сообщили «Осторожно, Москва», что пять трамваев встали около метро «Пролетарская». С аналогичной ситуацией пассажиры столкнулись у станции метро «Авиамоторная», где образовалась пробка из девяти трамваев. У «Каширской» пассажирам приходится добираться к трамваям через сугробы, добавляет телеграм-канал.

Пресс-служба московского метрополитена объяснила, что движение трамваев осуществляется с учетом сложных погодных условий. Там добавили, что стрелочные переводы ради безопасности регулярно чистят, и попросили пассажиров быть внимательными.

В столичном Дептрансе предупредили, что из-за погодных условий возможны локальные корректировки маршрутов наземного транспорта. «Будьте внимательны, слушайте объявления водителей», — призвали пассажиров в ведомстве.

Пресс-служба Дептранса посоветовала автомобилистам пересесть на общественный транспорт, а за руль личного автомобиля вернуться после 20:00. Вместе с тем в ведомстве отметили, что вечером возможны локальные затруднения движения на внутренней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Сугробы во дворах

Сугробы из снега выросли во дворах у метро «Белорусская». «Новости Москвы» пишут, что « коммунальщики свезли» его туда с главных магистралей. Также гора снега образовалась на неиспользуемой парковке в районе Марьина роща.

Некоторые дворы местные жители расчищают самостоятельно, а в Хамовниках молодой человек предложил соседям бесплатно почистить их машины. В своих соцсетях москвич рассказал, что в детстве любил убирать снег с отцовской машины, но сейчас личного транспорта у него нет. В связи с этим он решил совместить «приятное с полезным» и помочь владельцам авто, проживающим в его доме.

Обозреватель погоды проекта Мeteoweb, метеоролог Алексей Сафонов в разговоре с «Бизнес ФМ» заверил, что «все самое страшное уже позади». По его словам, осадки продолжатся, но сильные снегопады столице не грозят.

«Все дело в том, что сам циклон “Фрэнсис” уже заполнился, сейчас облачная система определяет погоду на очень большой территории европейской части, в том числе и в Москве, и снегопады будут продолжаться уже не такие сильные», — сообщил он.

По словам Сафонова, до конца недели в столице выпадет еще в общей сложности около 5-10 см снега в твердом виде, на столько же прибавится высота снежного покрова. «Небольшие снежинки в воздухе, пасмурное небо, иногда будет проглядывать солнце, и ровная погода, тенденция на похолодание к выходным с нами всю неделю», — сказал он.