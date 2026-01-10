После принесенных балканским циклоном обильных снегопадов погоду в Москве во второй декаде января будет формировать периферия сибирского антициклона. Морозы станут усиливаться, но снег будет преимущественно небольшой, рассказала в своем канале главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, температура начнет понижаться со вторника, 13 января, и уже к середине месяца будет ниже нормы на 7-8 градусов.

«Предварительные прогнозы погоды указывают, что крещенские морозы в столичном регионе состоятся», — заключила синоптик.

В воскресенье, 11 января, в Москве ожидается временами снег, ночью столбик термометра может опуститься до -10 градусов, днем будет колебаться в пределах -6…-8 градусов, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В «Фобосе» подтвердили «Подъему», что мощных осадков в регионе пока больше не прогнозируется.

«Сильных снегопадов не ожидается в ближайшие дни в Москве, но снег будет идти практически каждый день, преимущественно небольшой», — сказали в центре.

Балканский циклон «Фрэнсис», который 8 и 9 января занес снегом Москву, подрастерял силы, но в зоне его северной периферии оказался Санкт-Петербург. Минувшей ночью там выпало 5 мм осадков, сугробы подросли до 26 см.

Местный аэропорт Пулково предупредил о сильном ливневом снеге с порывами ветра в течение всей субботы и о возможных корректировках в расписании. Там сообщают, что обеспечивают обслуживание рейсов на прилет и вылет. По подсчетам СМИ на основе данных табло, в Пулково задержаны 43 рейса и еще 14 отменены.

Как отметил Леус, в Москве накануне снегопады все же не смогли довести высоту снежного покрова до нового рекорда. Она составила лишь 37 см, тогда как самые высокие сугробы высотой 46 см были зафиксированы метеорологами в 1956 году.