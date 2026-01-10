В аэропорту Шереметьево произошел коллапс из-за накрывшего Москву рекордного снегопада. С вечера 9 января толпы успевших прилететь пассажиров по несколько часов ждали выдачи багажа, сотни рейсов были задержаны и отменены, люди спали ночью прямо на полу. С раннего утра 10 января и почти до полудня аэропорт был закрыт на прилет самолетов. Подробности — в материале RTVI.

После 10 утра субботы в зонах приема багажа и у стоек регистрации сохраняются огромные очереди, некоторые пассажиры находятся в ожидании уже больше 14 часов, передала с места событий корреспондент «Известий».

Одна из пассажирок, по-прежнему ожидающих рейса в Шереметьево, пожаловалась «Известиям», что с вечера прошлого дня с ними нет «никакого общения» со стороны представителей авиакомпаний и аэропорта.

Всего из-за метели в Москве были отменены или задержаны около 300 рейсов, сообщает Радиоточка НСН. Из-за ограничений в Шереметьево, которые, по последним данным, были продлены до 10 утра, авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» предупредили, что скорректируют расписание рейсов, а некоторые будут отменены.

При этом в терминалы продолжают прибывать все новые пассажиры.

«Это просто ад, такая давка, сотрудники бездействуют. Народ прибывает и прибывает, аэропорт молчит. Люди сидят с 9 числа», — рассказала MSK1.RU застрявшая в Шереметьево пассажирка.

Коллапс случился после того, как практически целый день накануне представители аэропортов вокруг Москвы отчитывались о том, что продолжают стабильную работу в условиях не прекращавшегося сильного снегопада.

В Шереметьево, в частности, сообщали, что его производственные службы работают в усиленном режиме и в постоянной координации с авиакомпаниями, что расчистка взлетно-посадочных полос ведется регулярно, а выдача багажа «происходит в непрерывном режиме».

«Ленты выдачи багажа исправны и работают бесперебойно. Имеются задержки в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов по причине замедления работы техники в условиях продолжительного интенсивного снегопада», — говорилось в сообщении аэропорта после 19 часов 9 января.

Пассажиров тогда предупредили, что они должны быть готовы к возможности более длительного ожидания выдачи багажа по прилете.

Телеграм-каналы еще с середины дня сообщали о начавшихся задержках выдачи багажа. В 17:24 канал «Осторожно, Москва» написал, что в терминале С она приостановлена уже два часа, тогда как сам аэропорт утверждал, что выдача идет бесперебойно.

Пассажиры также жаловались, что уже по три-четыре часа ждут вылетов своих рейсов из-за непогоды. После 20 часов начались массовые сбои в расписании.

Ближе к 9 вечера стало известно, что Ространснадзор взял ситуацию в Шереметьево на контроль. Около 11 вечера «Осторожно, Москва» показал кадры из аэропорта с толпой пассажиров, которые скандировали: «Где багаж?!»

Baza писала со слов пассажиров, что им не выдавали никакой информации, при этом приходилось сидеть прямо на полу, а среди ожидавших было немало детей и пожилых граждан. Также канал сообщал о возникающих потасовках между пассажирами и сотрудниками аэропорта.

«Ситуация в терминале остается напряженной, выдача багажа фактически парализована», — говорилось в публикации.

Сам аэропорт сообщал, что «заботится о пассажирах и создает дополнительные удобства».

«Аэропорт Шереметьево оперативно отреагировал: закупил и доставил бутерброды, легкие закуски и снеки в зону выдачи багажа. Сотрудники аэропорта выдают питание и воду пассажирам, уделяя особое внимание маленьким детям и людям пожилого возраста», — говорилось в релизе.

Позднее стали распространяться сообщения и видео от приземлившихся в Шереметьево пассажиров, которых на протяжении двух часов не выпускали из самолетов. Сначала речь шла о двух рейсах — SU1963 из Астаны и SU2131 из Стамбула, однако вскоре такая же информация поступила о рейсе SU1301 из Минеральных Вод. Там во время длительного ожидания в салоне самолета ребенку стало плохо, ему понадобилась медицинская помощь.

Также подолгу не выпускали пассажиров еще нескольких рейсов, в том числе из Антальи, Пхукета, Чэнду, Минска, Ставрополя, Магнитогорска, Мурманска, Краснодара. По словам людей, среди причин невозможности выхода им называли не только погодные условия, но также нехватку трапов и загруженность стоянок.

После полуночи каналы стали сообщать, что очереди в терминалах Шереметьево стали постепенно рассасываться. Пассажирам «Аэрофлота» и «России» решили доставлять невыданный багаж по адресам их проживания. Владельцам, в багаже которых нет предметов первой необходимости и вещей, подлежащих декларированию, разрешили выйти из зоны выдачи и покинуть аэропорт.

В 5 утра субботы в Шереметево объявили о временном закрытии на прилет — сначала на три часа, до 8 утра, но позднее продлили ограничение еще на два часа — до 10 утра. О снятии всех ограничений и полном открытии аэропорт сообщил ближе к полудню.

На фоне происходящего коллапса Генпрокуратура поручила транспортным прокурорам провести надзорные мероприятия и проверить соблюдение прав пассажиров. В еведомстве сообщили, что мобильные приемные действуют в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее написал в своем канале, что «такого снежного армагеддона в Москве в середине зимы не было последние 56 лет». За сутки в столице снежные сугробы наросли в среднем на 23 см.