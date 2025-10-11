В Красноярске мужчине за месяц провели восемь операций и почти полностью удалили кишечник, после чего выписали домой. Семья считает, что ему не оказали необходимую медицинскую помощь: дома состояние стало резко ухудшаться, скорая отказывалась везти его в больницу, опасаясь того, что он умрет по дороге. В итоге мужчина пережил клиническую смерть, другая скорая под свою ответственность довезла его до районной больницы. Сейчас мужчина находится в реанимации, но по-прежнему не получает необходимой помощи и теряет вес, пока врачи отказываются организовать консультацию с федеральной клиникой.

Синдром короткой кишки (СКК) — комплекс тяжелых симптомов, которые возникают из-за недостаточной длины тонкого кишечника: организм плохо усваивает пищу, что ведет к истощению, нарушениям в развитии и даже смерти. В России нет клинических рекомендаций для лечения СКК, из-за этого необходимое лечение пациенты могут получить только по результатам врачебной комиссии федеральной клиники — никаких протоколов лечения, стандартных для всех случаев, просто нет.

Семья Арташеса Восканяна из Красноярского края бьет тревогу: он перенес восемь тяжелых операций, в результате которых потерял большую часть кишечника, и теперь может умереть, потому что местная больница не готова организовать консультацию с федеральными экспертами и перевезти пациента в краевую больницу, где есть нужные специалисты.

Восканян попал в больницу с сильными болями 29 августа — в этот день у него заболел живот, и боль не проходила. В местной больнице направили семью в Красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича, потому что поняли, что своими силами не справятся.

«Изначально было подозрение на панкреатит, потом диагноз поменялся на перитонит, и его в на следующий день экстренно оперировали. С 30 августа по 13 сентября его прооперировали 8 раз. Его переводили из одной реанимации в другую, 22 дня держали в реанимации на капельницах и специальном послеоперационном питании», — рассказывает его жена Диана.

Уже из выписки семья узнала, что у Арташеса Восканяна был заворот тонкой кишки и некроз тканей. По словам волонтера пациентской организации АНО «Ветер Надежд» Марии Балашовой, история пациентов с синдромом короткой кишки зачастую начинается именно так.

«Это стандартная история, когда, например, в детском возрасте была операция, потом все было хорошо, а потом во взрослом возрасте из-за спаечной болезни начинаются непроходимости, какие-то завороты, а дальше некрозы и перитонит. Это один из вариантов развития синдрома короткой кишки у взрослых, но, безусловно, так бывает не у всех», — говорит она.

«Пациент стабилизирован»

В течение следующего месяца после экстренной госпитализации Арташесу Восканяну провели восемь операций, 22 дня он пробыл в реанимации, к концу сентября его перевели в отделение. 29 сентября семья написала заявление на имя главврача Сергея Гребенникова — с просьбой организовать телемедицинскую консультацию с федеральными экспертами по синдрому короткой кишки. Именно такой диагноз получил Арташес после почти полного удаления кишечника. Особенность этого диагноза в том, что пациент не может жить без капельниц — а чтобы получить назначение на такое питание, нужна комиссия федеральной клиники.

Главврач больницы обращение проигнорировал — по крайней мере, консультация проведена не была, а самого Восканяна вскоре выписали домой.

«Это тоже стандартная история: хирурги говорят, что их этап лечения закончен, они провели операции, пациент стабилизирован. А в послеоперационный период нужно наблюдение хирурга и гастроэнтеролога — в поликлинике по месту жительства», — объясняет Мария Балашова.

Причем выписали Арташеса якобы в стабильном, но крайне ослабленном состоянии: он не мог даже сидеть, очень сильно похудел. У пациентов с СКК такое нередко случается, если не получать необходимое специализированное питание — обычно внутривенно, так как урезанный кишечник не успевает усваивать все питательные вещества.

«Как хирурги они сделали все что могли. Но я никогда не забуду, что не долечив человека, 3 октября его выписали. Мы писали заявление на имя главврача по поводу телемедицины, чтобы они связались с врачами, которые имеют опыт с такими больными. У нас приняли заявление, сказали, что с нами свяжутся. Замглавврача сказал, что если они успеют принять заявление, пока он лежит в больнице, они что-нибудь сделают», — рассказывает Диана Восканян.

Клиническая смерть и шанс на жизнь

Семья Восканяна обращалась в Росздравнадзор с просьбой обратить внимание на их ситуацию, но реакцию на свои жалобы не получила. В итоге спустя несколько дней после выписки Восканяну стало хуже — он не мог есть, его постоянно рвало и были сильные боли. Дойти до поликлиники в таком состоянии мужчина не мог. Скорую пришлось вызывать несколько раз, потому что бригада отказывалась его госпитализировать — боялись не довезти живым.

Семья даже готова была найти деньги, чтобы перевезти Восканяна в Москву, но это тоже оказалось невозможно — он бы просто не пережил перелет. 5 октября Арташесу стало хуже, его госпитализировали в районную больницу, но уже спустя несколько часов снова отправили домой. В итоге 6 октября мужчине стало резко хуже, дало знать о себе истощение, давление упало почти до нуля, пульс не определялся, его все время рвало.

«Снова приехала скорая, состояние у него было очень истощенное, слабое, даже пульс не определялся, давление по нулям. Молодой человек со скорой поставил ему капельницу физраствора, его нормализовали, скорая уже собиралась уехать, когда муж полностью выключился, потерял сознание, у него закатились глаза. Дочка крикнула скорой, они вернулись, переложили мужа на пол — пульса уже нет, сердце не бьется. Уже потом в больнице нам сказали, что у него была клиническая смерть, он уже мертвый был, можно сказать», — говорит Диана.

В итоге скорая смогла поднять жизненные показатели и доставила под свою ответственность в реанимацию Сухобузимской районной больницы. Диана Восканян сквозь слезы говорит слова благодарности бригаде скорой — если бы не они, мужа бы уже не было в живых.

С 7 октября Арташес Восканян находился в реанимации районной больницы, вечером 10 октября его перевели в терапевтическое отделение. Жизненные показатели поддерживаются только благодаря инфузионной терапии, при попытках убрать капельницы давление снова падает до нуля.

Почему больницы не могут организовать телемедицинскую консультацию, хотя федеральные врачи уже готовы к этому, никто сказать не может. Мария Балашова говорит, что есть случаи, когда телемедицинские консультации проводили даже поликлиники — это непросто, но не невозможно.

«Да, это не рутинная для них работа, но каждому медицинскому учреждению выдается пароль и логин от Минздрава, чтобы участвовать в этой системе телемедицинских консультаций», — говорит она.

Сейчас семья готовит обращения в различные ведомства, чтобы добиться консультации и перевода пациента в Краевую больницу, где есть специалисты, уже знакомые с синдромом короткой кишки.