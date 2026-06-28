Уходящий в отставку британский премьер Кир Стармер заинтересован в должности генерального секретаря НАТО, которая освободится в 2028 году. Об этом написала британская газета The Observer.

По оценке обозревателя этого издания, для получения поста генсека НАТО Стармеру потребуется «устойчивая поддержка правительства», ради которой ему необходимо заключить сделку с преемником и его сторонниками, но это, «к его сожалению, никогда не было его сильной стороной».

Сторонники Стармера, в свою очередь, указывают на его высокий авторитет среди европейских союзников. По их словам, саммит G7 в начале июня наглядно продемонстрировал, как высоко другие лидеры его ценят.

Реализовать амбициозный план Стармеру будет непросто: его политический капитал серьезно подорван провалами на протяжении двухлетнего правления, а переговоры с преемником потребуют дипломатических навыков, которых ему традиционно не хватало, считает автор статьи.

Пост генерального секретаря НАТО с 2024 года занимает бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Формально решение о том, кто займет этот пост после него, должно приниматься на основе консенсуса всех стран — членов альянса. На практике же наибольшее влияние на выбор кандидата традиционно имеют США, Франция, Великобритания и Германия.

Стармер объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании 22 июня 2026 года на фоне рекордно низких рейтингов. По данным опросов, в июне его работу не одобряли 68% британцев — вдвое больше, чем в начале срока. Главными причинами называли неудачу в миграционной политике, рост цен и уголовный скандал вокруг посла в США Питера Мандельсона, имевшего связи с финансистом Джеффри Эпштейном.

Непосредственным поводом для отставки стала победа мэра Большого Манчестера Эндрю Бёрнема на довыборах в Палату общин 18 июня. До этого Бёрнем не мог претендовать на пост премьера, поскольку занятие этой должности требует депутатского мандата. После его победы кабинет министров фактически выступил против Стармера.

«Каждое принятое мной решение было продиктовано стремлением поставить страну, которую я люблю, превыше всего. Именно поэтому я ухожу в отставку», — заявил тот.

Стармер также сообщил, что обсудил свое решение с королем Карлом III и намерен оставаться на посту премьера до завершения выборов нового лидера лейбористов, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти. Конкретных преемников он не назвал, но пообещал полностью поддержать того, кто придет ему на смену.

«Я также окажу своему преемнику полную и безоговорочную поддержку, зная, что он унаследует Британию, которая стала намного сильнее и справедливее, чем та, которую я унаследовал два года назад», — заверил он.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал уход Стармера еще до официального объявления о его отставке: по его словам, британский премьер «потерпел крах по двум направлениям — иммиграция и энергетика».