Американские власти потребовали от сербской нефтегазовой компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) полного и окончательного выхода российских акционеров в обмен на снятие санкций. Об этом порталу N1 сообщила глава министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

По ее словам, «тяжелое сообщение» по поводу долей в сербском энергетическом гиганте было получено из Вашингтона накануне. Джедович-Ханданович подчеркнула, что тем самым США «впервые четко и недвусмысленно» заявили о своем требовании полностью избавиться от российских собственников NIS — причем с прямым и принципиальным уточнением о том, что сербская сторона не должна предпринимать никаких попыток скрыть присутствие этих акционеров в компании.

Завтра утром, 16 ноября, президент Сербии Александр Вучич должен участвовать во внеочередном заседании кабинета министров, посвященном обсуждению плана действий в связи с американскими требованиями по поводу NIS. Анонсируя это событие, Джедович-Ханданович предупредила о «самых сложных решениях в истории» республики из-за предстоящих решений.

Почти 45% акций NIS сейчас принадлежит российской «Газпром нефти». Несколько дней назад сербская компания сообщила, что Министерство финансов отказался выдать ей спецлицензию для исключения из санкционного списка. Тогда же Вучич выступил с официальным заявлением, в котором заверил сограждан, что происходящее не повлечет за собой перебоев с поставками нефтепродуктов в страну как минимум до конца 2025 года.

По словам Джедович- Ханданович, российские акционеры NIS согласились продать свою долю некой третьей стороне. Кто станет покупателем, официально пока неизвестно. В октябре о желании приобрести акции сербской компании уже объявляла Хорватия.

О том, что США требуют от Сербии избавиться от российских акционеров NIS, Вучич предупреждал еще в январе 2025 года. По его словам, это «самые жестокие ограничения» в отношении Белграда с тех пор, как Запад начал вводить санкции против РФ.