Пекин готов оказывать поддержку Кубе в условиях нехватки авиационного топлива. Об этом заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь, пишет агентство Reuters.

«Китай твердо поддерживает Кубу в защите ее национального суверенитета и безопасности, а также выступает против иностранного вмешательства. Мы всегда будем оказывать поддержку и помощь кубинской стороне в меру наших возможностей», — подчеркнул китайский дипломат на пресс-конференции.

В министерстве иностранных дел КНР добавили, что Пекин не получал сообщений о том, что граждане Китая застряли на острове.

В конце января власти Кубы объявили «международную чрезвычайную ситуацию» из-за нефтяного эмбарго со стороны США.

«Мы самым решительным образом осуждаем новую эскалацию США против Кубы. Теперь они намерены ввести полную блокаду поставок топлива в нашу страну. Чтобы оправдать это, они опираются на длинный список лживых утверждений, которые пытаются представить Кубу как угрозу, каковой она не является», — написал глава МИД страны Бруно Родригес Паррилья в соцсети Х.

В результате международные авиакомпании получили предупреждение, что в течение как минимум месяца они не смогут заправлять самолеты в аэропортах Кубы, а отели на острове с низкой загрузкой начали переселять гостей и закрываться.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что на острове находятся около 4,2—4,7 тыс. российских организованных туристов.