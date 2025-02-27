Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев убедил президента России Владимира Путина развивать отношения с американским лидером Дональдом Трампом на основе возможностей для бизнеса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По его словам, после этого Дмитриеву «дали проявить себя». Теперь у него есть «важное задание» — привлечь внимание Трампа и его соратника, главу SpaceX Илона Маска к перспективам крупных сделок с Россией. Bloomberg называет это «приманкой» для урегулирования на Украине «на выгодных для Кремля условиях».

В Москве увидели возможность для бизнес-переговоров с американской стороной после того, как Трамп начал требовать доступ к природным ресурсам Украины, утверждает источник агентства. Владимир Путин заявил в конце февраля, что в России «с удовольствием бы работали с американскими партнерами» в области добычи редкоземельных металлов, в том числе на новых территориях. Трамп подтвердил, что США заинтересованы в сделке с Россией по металлам.

Теперь Россия конкурирует в этом вопросе с Украиной, которая планирует заключить сделку с США по доступу к редкоземельным элементам, пишет Bloomberg. Ожидается, что документ будет подписан 28 февраля.

Путин также заявил, что Россия готова поставлять на американский рынок примерно 2 млн тонн алюминия в год, если США снимут ограничения на импорт. Кроме того, российский лидер допустил возможность совместной работы над энергометаллургическим проектом в Сибири. Глава РФПИ сообщал, что Россия и США на переговорах в Эр-Рияде обсуждали возможность общих проектов в Арктике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские и американские компании заинтересованы в сотрудничестве, для этого есть широкое поле, но предметные разговоры пока не велись.