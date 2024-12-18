Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Естественно, все глубоко соболезнуют, и президент соболезнует в этой связи», — сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции Путина на теракт.

Он отметил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы работают «эффективно и быстро» по делу об убийстве Кирилова.

«Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта. <…> Мы четко понимаем, кто наш враг, на что он способен, и это лишний раз доказывает правоту наших действий в ходе специальной военной операции», — заявил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, является ли убийство Кириллова «еще одной пересеченной красной линией» и планируется ли снабдить охраной руководство Минобороны, Песков сказал, что Москва знает заказчиков теракта и борется с ними. «Теракт есть теракт. Разумеется, мы знаем, кто является заказчиками этого теракта. И мы боремся с этими заказчиками и боремся с этим нацистским режимом, и продолжим борьбу», — заявил он.

Убийство генерала Кириллова

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате взрыва у подъезда дома на Рязанском проспекте. По данным СК и ФСБ, самодельное взрывное устройство было встроено в припаркованный около дома самокат и было приведено в действие дистанционно. Подрыв снимался на камеру, спрятанную в автомобиле каршеринга, который стоял недалеко от места теракта. По данным ФСБ, съемка транслировалась онлайн в украинский Днепр.

По подозрению в исполнении теракта задержан гражданин Узбекистана. На видео допроса, опубликованном ФСБ, мужчина заявил, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб и привел в действие взрывное устройство, убившее Кириллова и Поликарпова. По словам задержанного, ему обещали $100 тыс. и европейский паспорт. Мужчине вменяется теракт (ч. 2 ст. 205 УК), убийство (ч. 2 ст. 105), незаконное хранение и изготовление взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1).

Иностранные и украинские СМИ заявили со ссылкой на источники, что убийство Кириллова было операцией Службы безопасности Украины (СБУ). Кириллов неоднократно обвинял ВСУ в применении химического оружия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генерал много лет «системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов».